Він пояснив позицію Церкви у своєму фейсбуці.

Чи можна християнам читати Коран

Християнам не заборонено читати священну книгу мусульман, однак головним духовним орієнтиром для них має залишатися Біблія. Відповідаючи на запитання, отець Олексій згадав слова апостола Павла: "Все нам дозволено, та не все корисно".

Як зауважив священник ПЦУ, якщо ознайомлення з іншими текстами слугує розширенню кругозору та духовному збудуванню, у цьому немає нічого поганого, адже в самому Корані нічого лихого не написано.

Водночас Філюк підкреслив, що християни передусім повинні триматися Святого Письма.

Краще вивчати Біблію, бо ми – християни. Християни мають читати Слово Боже, Євангеліє. Можна почитати й Коран, але ми маємо своє, християнське, тому тримаймося свого,

– наголосив отець Олексій.

Він також додав, що вивчення інших віровчень є нормальною практикою, навівши приклад семінарії, де майбутні священнослужителі обов'язково проходять курс порівняльного богослов'я та досліджують різні релігійні течії. Втім, для кожного вірянина ключовим залишається збереження власної релігійної ідентичності та щоденне слідування християнським заповідям.

Раніше Олексій Філюк вже розповідав, чи можна християнам гніватися.