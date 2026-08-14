Что категорически нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы: список запретов

В этот день верующие отправляются в храм, молятся и стараются провести день спокойно – без ссор и лишней суеты. Ведь это один из самых важных церковных праздников.

Как сообщает "24 Канал" со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины, согласно народным традициям, в день Успения существует целый список того, чего делать не следует. И здесь, как всегда, народная фантазия не подвела: под запрет попали даже ножницы и прогулки босиком.

Что это за праздник

Успение Пресвятой Богородицы – один из величайших христианских праздников. Он посвящен завершению земной жизни Девы Марии и Ее переходу в вечную жизнь.

Согласно церковному преданию, перед Успением Богородица встретилась с Архангелом Гавриилом, который возвестил Ей о приближении завершения земного пути. После смерти апостолы похоронили Марию, однако впоследствии, открыв гробницу, не нашли там Ее тела.

Поэтому праздник связан не столько со смертью, сколько с надеждой на вечную жизнь и победу над смертью. И это, пожалуй, главная причина провести этот день спокойно – без ссор, лишней суеты и домашнего ремонта в семь утра.

Почему не стоит делать в день Успения

Не ходите босиком. Народные приметы советуют в этот день не ходить босиком по земле. Ведь даже обычная прогулка без обуви вдруг превращается в нарушение праздничного протокола.

Не стригите волосы и ногти. Поход в парикмахерскую и маникюр лучше перенести на другой день.

Не берите в руки острые предметы. Ножи, ножницы и иглы традиционно рекомендуется отложить. Поэтому, если давно хотели что-то сшить или начать ремонт, календарь подсказывает, что можно подождать.

Не занимайтесь тяжелой работой и рукоделием. Праздник рекомендуется провести спокойно, без изнурительного физического труда.

Не устраивайте шумных гуляний. Свадьбы и венчания в этот день также не рекомендуются.

А еще в день Успения советуют не ссориться, не сплетничать, не ругаться, не завидовать и не желать кому-то зла. Словом, универсальный список правил, который неплохо было бы иногда доставать не только на большие церковные праздники.

Не стоит также обижать животных и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В то же время важно помнить: народные приметы и запреты не являются церковными правилами или научными фактами. Главный смысл праздника – молитва, покой, добрые дела и память о Богородице.

Обратите внимание! Данный материал носит исключительно развлекательный характер. Народные приметы, астрология, тарология, нумерология и другие эзотерические практики не являются наукой и не могут служить основой для принятия важных решений.