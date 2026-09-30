"Хай ему трясця": что на самом деле означало это слово и при чем здесь ядовитое растение

Уверены, что вам знакомы эти дерзкие украинские выражения: "Трясця его матери" или "Хай ему трясця". Обычно мы используем эти слова, чтобы выразить досаду, раздражение или недовольство. Но когда-то "трясця" было не просто эмоциональным словом и ругательством.

Оказывается, слово "трясця" связано с состоянием человека и даже с ядовитым растением. Рассказываем, откуда взялось это название и почему оно сохранилось в украинском языке до сих пор.

Трясця – это когда человека буквально трясет

В словаре Бориса Гринченко слово "трясця" означает лихорадку. В современных академических словарях оно также объясняется как состояние, когда человека морозит, бросает то в жар, то в холод. Отдельно отмечено, что "трясцею" называли и малярию – инфекционное заболевание, для которого характерны периодические приступы лихорадки и озноба. Таким образом, первоначальный смысл слова был вполне буквальным: "трясця" – это болезнь, от которой человека трясет.



Трясцей называли лихорадку / Magnific

Откуда взялось выражение "Хай ему трясця"?

Когда сегодня говорят "Хай ему трясця", мы уже не думаем о конкретной болезни. Но прежнее значение выражения легко угадывается: это плохое пожелание, связанное с лихорадкой. Такое употребление слова зафиксировано еще в украинском фольклорном и литературном языке. В словаре Гринченко приведено, в частности, выражение "Трясця нашим врагам". А фразеологический словарь украинского языка фиксирует целый ряд конструкций с этим словом: "Трясця тебе", "Трясця его матери" и другие. Они используются для выражения досады, возмущения или недоброго пожелания.

Интересно, что в словаре Гринченко "трясця" имеет и переносное значение – "ничего, шиш". То есть слово давно вышло за пределы чисто медицинского значения и начало жить собственной фразеологической жизнью.

А еще трясцей называли ядовитое растение

"Трясця" – это также зафиксированное народное название лютика едкого (Ranunculus acris). Авторы статьи в этнологическом словаре предполагают, что название могло возникнуть в результате сокращения словосочетания "зелье от трясцы". То есть, вероятно, речь шла о растении, которое связывали с народным лечением этой болезни.



Лютик едкий называли словом "трясця" / Фото из открытых источников

Лютик едкий – это невысокое растение с ярко-желтыми цветами, распространенное, в частности, на лугах и во влажных местах. Современные ботанические и санитарные источники относят его к ядовитым растениям. В старинных представлениях растение могло иметь и лечебное применение. Однако нужно понимать, что на самом деле это не имеет никакого отношения к доказательной медицине.

В этом разделе 24 Канал часто рассказывает о знакомых нам словах из давности, однако их истинное значение может быть нам неизвестно. Например, мы уже писали о том, что означало в древности слово "припинда".