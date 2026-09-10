Макитра, которую разбивали на свадьбе: откуда происходит название и что оно означает

Макитра была привычной вещью в украинском доме: в ней перетирали мак, замешивали тесто и готовили различные блюда. А в Опишном на Полтавщине эта посуда в XX веке стала еще и частью свадебного обычая – после приготовления коровая макитру могли разбить.

Макитра – одна из самых распространенных разновидностей традиционной украинской глиняной посуды. Это большая глубокая емкость с широким отверстием, которую использовали для приготовления и обработки пищи. Такое определение еще в начале XX века зафиксировал в своем словаре Борис Гринченко: макитра предназначалась, в частности, для муки, теста и масла, а также для растирания соли и пшена. Одним из важнейших назначений макитры было перетирание мака. Именно с этим связывают и происхождение ее названия.

Откуда происходит слово "макитра"

Этимологический словарь украинского языка объясняет "макитру" как сложное слово, образованное от оснований "мак" и "тереть" – "тру". Первоначальное значение связывают именно с сосудом для растирания мака. То есть название буквально отсылает к тому, для чего использовали сосуд: в нем растирали мак.

Существовала и другая версия – о связи с греческим μάκτρα, то есть "дежа, чан". Однако составители этимологического словаря считают такое предположение недостаточно обоснованным. Поэтому для украинского слова надежнее опираться именно на объяснение через "мак" и "тереть".

Интересно, что в различных говорах и языках сохранились родственные формы – в частности, макотра, макутра, макорта. Этимологические материалы также фиксируют украинское происхождение польских makotra* и makutra в соответствующих значениях.



Зачем нужна макитра / Magnific

Макитра – это еще и "голова"

Слово не осталось лишь названием посуды. В словаре Бориса Гринченко "макитра" имеет также переносное значение "голова человека". Там же зафиксированы другие значения – в частности, "впадина".

В современном украинском языке переносное "макитра" тоже употребляется в отношении головы, обычно шутливо или иронично. Например, во фразеологии можно встретить выражения вроде "вбить в макитру".

Но есть еще более интересное диалектное значение. В этимологических материалах зафиксировано слово "макитра" как название котловины или горы, поросшей лесом. Это значение объясняют вторичным переносом названия сосуда из-за сходства формы.

Как макитра попала в свадебный обряд

Самый интересный обычай с макитрой зафиксировали в Опишном на Полтавщине. Речь идет о свадебной традиции второй половины XX века, описанной на основе полевых материалов, собранных у жителей поселка.

Во время подготовки к свадьбе в большой макитре замешивали тесто для каравая и другой свадебной выпечки. Для этого могли использовать новую макитру, а иногда ее даже специально изготавливали к свадьбе. По воспоминаниям местных жителей, сосуд во время замешивания теста могли обвязывать красной лентой.



Какие традиции были связаны с макитрой / Magnific

После того, как коровай и другая обрядовая выпечка ставились в печь, коровайницы выходили за ворота. Там они с песнями и шутками разбивали глиняную макитру скалкой. Участницы обряда объясняли это завершением работы: "бьем макитру, чтобы больше не месить в ней".

И хотя сегодня макитра для многих ассоциируется прежде всего с традиционной кухней, когда-то это была гораздо более важная вещь в быту – настолько, что вокруг нее сформировались собственные слова, обычаи и местные обряды.

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