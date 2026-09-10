Макітра – один із найпоширеніших різновидів традиційного українського глиняного посуду. Це велика глибока посудина з широким отвором, яку використовували для приготування та обробки їжі. Таке визначення ще на початку XX століття зафіксував у своєму словнику Борис Грінченко: макітра призначалася, зокрема, для борошна, тіста й масла, а також для розтирання солі та пшона. Одним із найважливіших призначень макітри було перетирання маку. Саме з цим пов'язують і походження її назви.

Звідки походить слово "макітра"

Етимологічний словник української мови пояснює "макітру" як складне слово, утворене від основ мак і терти – тру. Первісне значення пов'язують саме з посудиною для розтирання маку. Тобто назва буквально відсилає до того, для чого використовували посудину: у ній терли мак.

Існувала й інша версія – про зв'язок із грецьким μάκτρα, тобто "діжа, балія". Однак укладачі етимологічного словника вважають таке припущення недостатньо обґрунтованим. Тому для українського слова надійніше посилатися саме на пояснення через "мак" і "терти".

Цікаво, що в різних говорах і мовах збереглися споріднені форми – зокрема макотра, макутра, макорта. Етимологічні матеріали також фіксують українське походження польських makotra*та makutra у відповідних значеннях.



Для чого потрібна макітра / Magnific

Макітра – це ще й "голова"

Слово не залишилося лише назвою посуду. У словнику Бориса Грінченка "макітра" має також переносне значення "голова людини". Там само зафіксовані інші значення – зокрема "котловина".

У сучасній українській мові переносне "макітра" теж уживається щодо голови, зазвичай жартівливо або іронічно. Наприклад, у фразеології можна зустріти вислови на кшталт "втовкмачити в макітру".

Але є ще цікавіше діалектне значення. В етимологічних матеріалах зафіксована "макітра" як назва улоговини або гори, порослої лісом. Це значення пояснюють уже вторинним перенесенням назви посудини за схожістю форми.

Як макітра потрапила у весільний обряд

Найцікавіший звичай із макітрою зафіксували в Опішному на Полтавщині. Йдеться про весільну традицію другої половини XX століття, описану на основі польових матеріалів, зібраних у мешканців селища.

Під час підготовки до весілля у великій макітрі замішували тісто для короваю та іншої весільної випічки. Для цього могли використовувати нову макітру, а іноді її навіть спеціально виготовляли до весілля. За спогадами місцевих мешканців, посудину під час замішування тіста могли обв'язувати червоною стрічкою.



Які традиції були пов'язані з макітрою / Magnific

Після того, як коровай та інше обрядове печиво ставили в піч, коровайниці виходили за ворота. Там вони з піснями та жартами розбивали глиняну макітру качалкою. Учасниці звичаю пояснювали це завершенням роботи: "б'ємо макітру, щоб не місити у ній більше".

І хоча сьогодні макітра для багатьох асоціюється передусім із традиційною кухнею, колись це була значно важливіша річ у побуті – настільки, що навколо неї сформувалися власні слова, звичаї та локальні обряди.

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