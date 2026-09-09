Традиційний куманець – це керамічна посудина для напоїв із характерним корпусом у формі кільця або диска. Він мав шийку, носик, ручку та ніжку-підставку. Часто куманець прикрашали ручним розписом.

Куманець використовували для різних напоїв – етнографи згадують горілку, мед, квас і медяну ситу. Особливо важливим він був під час святкових частувань та весіль.

Чому куманець має таку незвичайну форму

Кільцеподібна форма була не лише декоративною. Кілька куманців можна було нанизати на руку, після чого з ними обходили стіл і частували гостей. Саме тому така конструкція була практичною для святкового застілля.

Куманці виготовляли в різних формах, а в українському гончарстві особливо відомі фігурні вироби – наприклад, у вигляді птахів або тварин. Одним із найвідоміших осередків їх виробництва стала Опішня.



Куманець у формі півника / Фото з відкритих джерел

Звідки походить назва"куманець"

Попри те, що куманець давно став частиною української культури, сама назва має не слов'янське походження. Етимологічний словник пов'язує українське "куман" із тюркськими назвами посуду. Тюркське слово quman перекладається як глек, глечик.

Куманець як весільний подарунок

Найцікавіше, що куманець був не просто посудом. Різні етнографічні матеріали свідчать про те, що на весілля молодятам могли дарувати наповнений напоєм куманець. Такий подарунок мав певний зміст – вважалося, що він принесе молодому подружжю щастя.

Також існувала традиція, коли кум розносив для гостей напої на святі. До речі, через це часто плутають походження слова "куманець" від слів "кум", "кума".



Куманець носили на руці / Фото з відкритих джерел

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