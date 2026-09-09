Традиционный куманец – это керамический сосуд для напитков с характерным корпусом в форме кольца или диска. У него были горлышко, носик, ручка и ножка-подставка. Часто куманец украшали ручной росписью.

Куманец использовали для различных напитков – этнографы упоминают водку, мед, квас и медовую ситу. Особенно важную роль он играл во время праздничных застолий и свадеб.

Почему куманец имеет такую необычную форму

Кольцеобразная форма была не только декоративной. Несколько куманцев можно было нанизать на руку, после чего с ними обходили стол и угощали гостей. Именно поэтому такая конструкция была практичной для праздничного застолья.

Куманцы изготавливали в различных формах, а в украинском гончарстве особенно известны фигурные изделия – например, в виде птиц или животных. Одним из самых известных центров их производства стала Опишня.



Куманец в форме петушка / Фото из открытых источников

Откуда происходит название "куманец"

Несмотря на то, что куманец давно стал частью украинской культуры, само название имеет не славянское происхождение. Этимологический словарь связывает украинское "куман" с тюркскими названиями посуды. Тюркское слово quman переводится как кувшин.

Куманец как свадебный подарок

Самое интересное, что куманец был не просто посудой. Различные этнографические материалы свидетельствуют о том, что на свадьбу молодоженам могли дарить наполненный напитком куманец. Такой подарок имел определенный смысл – считалось, что он принесет молодоженам счастье.

Также существовала традиция, когда кум разносил гостям напитки на празднике. Кстати, из-за этого часто путают происхождение слова "куманец" со словами "кум", "кума".



Куманец носили на руке / Фото из открытых источников

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