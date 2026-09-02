Что на самом деле означает слово "припинда": правильно ли мы используем его в наши дни

Необычное слово "припинда" вернулось в украинский лексикон вместе с модой на этнические аксессуары. Однако за этим названием скрывается не совсем то, о чем мы привыкли думать сегодня.

Так, исторически "припиндой" называли предмет женской одежды, но современный плетеный аксессуар не стоит автоматически считать его аутентичным продолжением.

Что означает слово "припинда"

Слово "припинда" действительно не является современной выдумкой. Оно зафиксировано в этнографическом словаре Екатерины Матейко "Украинская народная одежда", изданном в 1996 году Институтом народоведения НАН Украины. Но есть важный нюанс: в источнике "припинда" не означает именно тот плетеный пояс или макраме-аксессуар, который сегодня так называют.

Это слово имеет два значения: женский "передник" и "запаска". Первое значение автор приводит с пометкой "Подол", второе – для села Жупаны в Сколевском районе Львовской области. Этимологический словарь украинского языка Института языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины гласит, что "припинда" – это "фартух", а женский фартух еще называли "припиначкой". Итак, наиболее осторожное определение таково: "припинда" – это диалектное название женского передника, фартука или запаски.



Что на самом деле означала "припинда" в давности / Фото Candy Yarn

Была ли припинда традиционной украинской одеждой

Да, если под "припиндой" подразумевается именно тот предмет, который фиксируется в этнографических словарях: фартук или запаска. Но это не означает автоматически, что все аксессуары, которые сегодня мы надеваем на аутентичную одежду, можно называть "припиндой".

Традиционный украинский костюм имел много региональных названий и разновидностей поясной одежды. Запаска, плахта, передник и другие элементы могли отличаться по материалу, конструкции, способу ношения и отделке в зависимости от местности. Именно поэтому одну современную вещь нельзя автоматически считать реконструкцией древнего предмета только из-за названия.

Можно ли называть "припиндой" пояс из макраме

В современном употреблении – да, такое название уже уверенно закрепляется. Но называть его аутентичной украинской припиндой некорректно без дополнительных уточнений.



Современная плетеная "припинда" / фото из инстаграма

Сегодня мастерицы действительно используют слово "припинда" для плетеных изделий из макраме, которые завязывают на талии или бедрах. Такие изделия продаются как этно-аксессуары, а мастер-классы по их изготовлению появляются в украинском культурном пространстве.

Но это современное переосмысление названия, а не доказательство того, что наши предки плели именно такие пояса из макраме и тем более называли их "припинда".

Современная "припинда" из макраме – это новый аксессуар, которому дали старинное диалектное название. Он может стилизоваться под традиционную одежду, прекрасно смотреться в современных образах и быть вдохновленным украинской культурой. Однако это еще не делает его аутентичным элементом украинского костюма.



Припинда в современном виде / Фото Свитлана Худыма

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