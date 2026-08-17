День Независимости – 2026 уже скоро: будет ли дополнительный выходной в связи с праздником

Украинцы готовятся отмечать главный праздник страны – День Независимости, который в этом году приходится на понедельник, 24 августа. В мирное время украинцы гарантированно получали три дня подряд для отдыха.

Поэтому многих традиционно интересует, подарит ли эта знаковая дата долгожданные длинные выходные. Будет ли дополнительный выходной по случаю Дня Независимости Украины – читайте в материале 24 Канала.

Будет ли дополнительный выходной в День Независимости – 2026

В условиях военного положения, которое продолжает действовать на всей территории государства, привычные правила отдыха претерпели существенные изменения. Специальный закон об организации трудовых отношений в особый период временно приостанавливает действие статей Кодекса законов о труде, касающихся официальных праздничных и нерабочих дней.

Это означает, что календарный праздник не дает дополнительного выходного, поэтому понедельник, 24 августа, остается полноценным рабочим днем для государственных служащих, работников коммунальных учреждений, банковской системы и большинства предприятий критической инфраструктуры. Оплата труда за этот день будет начисляться по стандартным дневным тарифам без праздничных надбавок.

День Независимости Украины – будет ли дополнительный выходной / Фото Magnific

В то же время законодательство позволяет руководителям коммерческих компаний самостоятельно формировать внутренний график и принимать решения в интересах своих команд. Работодатели могут по своему усмотрению объявить праздничный день нерабочим, ввести сокращенный рабочий график или предоставить сотрудникам возможность отработать это время в другой день, чтобы каждый смог достойно отметить годовщину независимости и провести время с родными.

Впрочем, День Независимости – не единственная важная дата в последнем месяце лета. Ранее мы публиковали полный календарь праздников на август, где собрали все государственные и профессиональные даты.