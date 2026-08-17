Тому багатьох традиційно цікавить, чи подарує ця знакова дата довгоочікуваний довгий вікенд. Чи буде додатковий вихідний з нагоди Дня Незалежності Україні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Чи буде додатковий вихідний на День Незалежності – 2026

В умовах воєнного стану, який продовжує діяти на всій території держави, звичні правила відпочинку зазнали суттєвих змін. Спеціальний закон про організацію трудових відносин в особливий період тимчасово призупиняє дію статей Кодексу законів про працю, що стосуються офіційних святкових і неробочих днів.

Це означає, що календарне свято не додає вихідного, тому понеділок, 24 серпня, залишається повноцінним робочим днем для державних службовців, працівників комунальних установ, банківської системи та більшості підприємств критичної інфраструктури. Оплату праці за цей день нараховуватимуть за стандартними щоденними тарифами без святкових доплат.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

День Незалежності України – чи буде додатковий вихідний / Фото Magnific

Водночас законодавство дозволяє керівникам комерційних компаній самостійно формувати внутрішній графік та ухвалювати рішення на користь своїх команд. Роботодавці можуть на власний розсуд оголосити святковий день вільним від роботи, запровадити скорочений робочий графік або надати співробітникам можливість відпрацювати цей час в інший день, аби кожен зміг гідно відзначити річницю незалежності та побути з рідними.

Втім, День Незалежності – не єдина важлива дата в останній місяць літа. Раніше ми публікували повний календар свят на серпень, де зібрали всі державні та професійні дати.