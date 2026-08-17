Поэтому многих традиционно интересует, подарит ли эта знаковая дата долгожданные длинные выходные. Будет ли дополнительный выходной по случаю Дня Независимости Украины – читайте в материале 24 Канала.

Будет ли дополнительный выходной в День Независимости – 2026

В условиях военного положения, которое продолжает действовать на всей территории государства, привычные правила отдыха претерпели существенные изменения. Специальный закон об организации трудовых отношений в особый период временно приостанавливает действие статей Кодекса законов о труде, касающихся официальных праздничных и нерабочих дней.

Это означает, что календарный праздник не дает дополнительного выходного, поэтому понедельник, 24 августа, остается полноценным рабочим днем для государственных служащих, работников коммунальных учреждений, банковской системы и большинства предприятий критической инфраструктуры. Оплата труда за этот день будет начисляться по стандартным дневным тарифам без праздничных надбавок.

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День Независимости Украины – будет ли дополнительный выходной / Фото Magnific

В то же время законодательство позволяет руководителям коммерческих компаний самостоятельно формировать внутренний график и принимать решения в интересах своих команд. Работодатели могут по своему усмотрению объявить праздничный день нерабочим, ввести сокращенный рабочий график или предоставить сотрудникам возможность отработать это время в другой день, чтобы каждый смог достойно отметить годовщину независимости и провести время с родными.

Впрочем, День Независимости – не единственная важная дата в последнем месяце лета. Ранее мы публиковали полный календарь праздников на август, где собрали все государственные и профессиональные даты.