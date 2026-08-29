Помним каждого: сегодня в Украине чтят память погибших защитников 2026

29 августа Украина чтит память павших защитников и защитниц, отдавших свою жизнь в ожесточенной борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Эта дата объединяет украинцев в общей искренней благодарности и глубоком почтении к подвигу украинских героев.

Президент Украины Владимир Зеленский установил эту памятную дату в 2019 году, и ее выбор имел исключительно трагическую историческую подоплеку. Именно 29 августа 2014 года развернулись самые драматические события во время выхода украинских воинов из окружения под Иловайском, пишет Украинский институт национальной памяти.

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость

Тогда российское военное командование цинично нарушило собственные гарантии безопасного выхода наших военных. Враг открыл шквальный прицельный огонь по колоннам бойцов, которые направлялись по так называемому "зеленому коридору". Вот адский день взял жизни сотен сыновей и дочерей Украины и стал символом невероятно высокой цены, которую наш народ ежедневно платит за право жить свободно.

Путь воинов под Иловайском пролегал через поля, где созрел подсолнечник. Так, золотистый цветок стал безмолвным свидетелем жестокой битвы и навсегда закрепился как главный неофициальный символ Дня памяти. Сегодня подсолнух можно увидеть на карманах пиджаков, вышитых лентах, художественных полотнах и плакатах. Он олицетворяет неутолимую скорбь по павшим и в то же время вечный свет их славы.

День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость / Коллаж 24 Канала

В этот скорбный день украинцы чтят каждого, кто выбрал путь борьбы за Родину: военнослужащих ВСУ, бойцов добровольческих формирований, Национальной гвардии, пограничной службы, правоохранительных органов, а также несгибаемых спасателей и медиков.

Ежегодно 29 августа по всей стране проходят поминальные молебны, люди приносят живые цветы к воинским участкам на кладбищах и мемориалам, а в полдень страна замирает в общенациональной минуте молчания. В учебных заведениях проводят уроки мужества, чтобы каждое молодое поколение знало имена своих защитников.

Какие еще будут дни траурные в 2026 году

В украинском календаре есть ряд других дней, когда народ чтит память жертв исторических трагедий и борцов за свободу. Среди них отмечают:

Второе воскресенье сентября – День памяти украинцев – жертв принудительного выселения в 1944–1951 годах (в 2026 году приходится на 13 сентября);

– жертв принудительного выселения в 1944–1951 годах (в 2026 году приходится на 13 сентября); 29 сентября – День памяти жертв Бабьего Яра;

Четвертая суббота ноября – День памяти жертв Голодоморов (в 2026 году приходится на 28 ноября).

Лучший способ отблагодарить павших героев – неустанно заботиться о защитниках, которые продолжают бороться за независимость родной страны, помогать Силам обороны и ежедневно работать ради победы Украины.