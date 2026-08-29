Президент України Володимир Зеленський встановив цю пам'ятну дату у 2019 році, і її вибір мав винятково трагічне історичне підґрунтя. Саме 29 серпня 2014 року розгорнулися найдраматичніші події під час виходу українських воїнів з оточення під Іловайськом, пише Український інститут національної пам'яті.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність

Тоді російське військове командування цинічно порушило власні гарантії безпечного виходу наших військових. Ворог відкрив шквальний прицільний вогонь по колонах бійців, які прямували так званим "зеленим коридором". Той пекельний день забрав життя сотень синів і дочок України та став символом неймовірно високої ціни, яку наш народ щодня платить за право жити вільно.

Шлях воїнів під Іловайськом пролягав через поля, де стиг соняшник. Так, золотава квітка стала німим свідком жорстокої битви й назавжди закріпилася як головний неофіційний символ Дня пам'яті. Сьогодні сонях можна побачити на лацканах піджаків, вишитих стрічках, художніх полотнах і плакатах. Він уособлює невгамовний сум за полеглими та водночас вічне світло їхньої слави.

День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність / Колаж 24 Каналу

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У цю скорботну дату українці вшановують кожного, хто обрав шлях боротьби за Батьківщину: військовослужбовців ЗСУ, бійців добровольчих формувань, Національної гвардії, прикордонної служби, правоохоронних органів, а також незламних рятувальників і медиків.

Щороку 29 серпня по всій країні проходять поминальні молебні, люди несуть живі квіти до військових секторів на цвинтарях та пам'ятних знаків, а опівдні країна завмирає у загальнонаціональній хвилині мовчання. У навчальних закладах проводять уроки мужності, щоб кожне молоде покоління знало імена своїх захисників.

Які ще дні будуть траурними у 2026 році

В українському календарі є низка інших днів, коли народ вшановує жертв історичних трагедій та борців за свободу. Серед них відзначають:

Друга неділя вересня – День пам'яті українців – жертв примусового виселення у 1944 – 1951 роках (у 2026 році припадає на 13 вересня);

– жертв примусового виселення у 1944 – 1951 роках (у 2026 році припадає на 13 вересня); 29 вересня – День пам'яті жертв Бабиного Яру;

Четверта субота листопада – День пам'яті жертв Голодоморів (у 2026 році припадає на 28 листопада).

Найкращий спосіб подякувати полеглим героям – невпинно дбати про захисників, які продовжують боротися за незалежність рідної країни, допомагати Силам оборони та працювати задля перемоги України щодня.