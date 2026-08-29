С Днем ангела Ивана 2026 – красивые открытки, стихи и проза для поздравлений

Есть люди, которые помнят имена всех своих друзей, родственников и даже соседа с третьего этажа. А есть Иваны – люди, которым в этот день точно не удастся укрыться от десятков поздравлений в телефоне. День ангела – прекрасный повод напомнить близкому человеку, что о нем помнят, любят и желают всего самого лучшего.

Поэтому, если среди ваших родных или друзей есть Иван, самое время написать ему несколько теплых слов. "24 Канал" собрал простые и искренние поздравления с Днем ангела Ивана.

Поздравления с Днем ангела Ивана своими словами

Иван, с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом и оберегает тебя от всего плохого. Обнимаю, мира и добра тебе!

Иван, поздравляю с праздником! Желаю здоровья, душевного спокойствия и чтобы все задуманное удавалось. Ты заслуживаешь самого лучшего.

С Днем ангела, Ваня! Пусть в твоей жизни будет больше поводов улыбаться и меньше – поводов волноваться. Люблю тебя.

Иван, с именинником! Пусть ангел-хранитель дарит тебе силы в сложные дни и радость – в простые. Все будет хорошо.

Ваня, с праздником! Желаю тебе тепла, поддержки родных и чтобы сердце всегда было спокойным. Крепко обнимаю.

Поздравление с Днем ангела Ивана на украинском языке

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

З іменинами, Іване!

Хай щастить тобі у всьому,

Радість йде твоєю домівкою,

Ангел хай тебе оберігає,

І удачу посилає!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

Поздравления с Днем ангела Ивана: картинки

С Днем ангела Ивана поздравления / Фотоколлаж 24 Канала





Поздравления с Днем ангела Ивана своими словами / Фотоколлаж 24 Канала





С Днем ангела Ивана картинки / Фотоколлаж 24 Канала





Поздравления с Днем ангела Ивана / Фотоколлаж 24 Канала



Кстати, у нас есть еще одна подборка поздравлений с Днем ангела Ивана – там больше теплых, коротных и душевных пожеланий. Поэтому можно не ограничиваться одним "Здоровья, счастья, всего самого лучшего" и найти слова, которые действительно подойдут именно вашему Ивану.