Традиции 24 Поздравления С Днем ангела Ивана 2026 – красивые открытки, стихи и проза для поздравлений
29 августа, 05:45
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С Днем ангела Ивана 2026 – красивые открытки, стихи и проза для поздравлений

Людмила Онуфреив

Есть люди, которые помнят имена всех своих друзей, родственников и даже соседа с третьего этажа. А есть Иваны – люди, которым в этот день точно не удастся укрыться от десятков поздравлений в телефоне. День ангела – прекрасный повод напомнить близкому человеку, что о нем помнят, любят и желают всего самого лучшего.

Поэтому, если среди ваших родных или друзей есть Иван, самое время написать ему несколько теплых слов. "24 Канал" собрал простые и искренние поздравления с Днем ангела Ивана.

Поздравления с Днем ангела Ивана своими словами

  • Иван, с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом и оберегает тебя от всего плохого. Обнимаю, мира и добра тебе!
  • Иван, поздравляю с праздником! Желаю здоровья, душевного спокойствия и чтобы все задуманное удавалось. Ты заслуживаешь самого лучшего.
  • С Днем ангела, Ваня! Пусть в твоей жизни будет больше поводов улыбаться и меньше – поводов волноваться. Люблю тебя.
  • Иван, с именинником! Пусть ангел-хранитель дарит тебе силы в сложные дни и радость – в простые. Все будет хорошо.
  • Ваня, с праздником! Желаю тебе тепла, поддержки родных и чтобы сердце всегда было спокойным. Крепко обнимаю.

Поздравление с Днем ангела Ивана на украинском языке

***

З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.

***

З іменинами, Іване!
Хай щастить тобі у всьому,
Радість йде твоєю домівкою,
Ангел хай тебе оберігає,
І удачу посилає!

***

Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

Поздравления с Днем ангела Ивана: картинки

С Днем ангела Ивана поздравления / Фотоколлаж 24 Канала


Поздравления с Днем ангела Ивана своими словами / Фотоколлаж 24 Канала


С Днем ангела Ивана картинки / Фотоколлаж 24 Канала


Поздравления с Днем ангела Ивана / Фотоколлаж 24 Канала

Кстати, у нас есть еще одна подборка поздравлений с Днем ангела Ивана – там больше теплых, коротных и душевных пожеланий. Поэтому можно не ограничиваться одним "Здоровья, счастья, всего самого лучшего" и найти слова, которые действительно подойдут именно вашему Ивану.

 

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