С Днем ангела Ивана 2026 – красивые открытки, стихи и проза для поздравлений
Есть люди, которые помнят имена всех своих друзей, родственников и даже соседа с третьего этажа. А есть Иваны – люди, которым в этот день точно не удастся укрыться от десятков поздравлений в телефоне. День ангела – прекрасный повод напомнить близкому человеку, что о нем помнят, любят и желают всего самого лучшего.
Поэтому, если среди ваших родных или друзей есть Иван, самое время написать ему несколько теплых слов. "24 Канал" собрал простые и искренние поздравления с Днем ангела Ивана.
Поздравления с Днем ангела Ивана своими словами
- Иван, с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом и оберегает тебя от всего плохого. Обнимаю, мира и добра тебе!
- Иван, поздравляю с праздником! Желаю здоровья, душевного спокойствия и чтобы все задуманное удавалось. Ты заслуживаешь самого лучшего.
- С Днем ангела, Ваня! Пусть в твоей жизни будет больше поводов улыбаться и меньше – поводов волноваться. Люблю тебя.
- Иван, с именинником! Пусть ангел-хранитель дарит тебе силы в сложные дни и радость – в простые. Все будет хорошо.
- Ваня, с праздником! Желаю тебе тепла, поддержки родных и чтобы сердце всегда было спокойным. Крепко обнимаю.
Поздравление с Днем ангела Ивана на украинском языке
***
З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
З іменинами, Іване!
Хай щастить тобі у всьому,
Радість йде твоєю домівкою,
Ангел хай тебе оберігає,
І удачу посилає!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
Поздравления с Днем ангела Ивана: картинки
Поздравления с Днем ангела Ивана своими словами / Фотоколлаж 24 Канала
С Днем ангела Ивана картинки / Фотоколлаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Ивана / Фотоколлаж 24 Канала
Кстати, у нас есть еще одна подборка поздравлений с Днем ангела Ивана – там больше теплых, коротных и душевных пожеланий. Поэтому можно не ограничиваться одним "Здоровья, счастья, всего самого лучшего" и найти слова, которые действительно подойдут именно вашему Ивану.