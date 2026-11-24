На Андреевских вечерницах молодежь устраивала необычную забаву: парни садились верхом на коцюбу и пытались откусить подвешенную калиту. Но сделать это было не так просто – сначала нужно было выдержать шутки и не рассмеяться.

Игру в калиту традиционно устраивали на Андреевские вечерницы – молодежные собрания накануне дня апостола Андрея Первозванного. По новому церковному календарю праздник приходится на 30 ноября, поэтому вечеринки проводят вечером 29 ноября. В 2026 году это воскресенье, а сам праздник Андрея – понедельник.

Интересно, что калита – это не только название игры, но и обрядовый калачик, вокруг которого происходило все действо. Его выпекали из белой муки, делали большим и твердым, чтобы было непросто откусить кусочек. В середине оставляли отверстие, через которое протягивали ленту, а затем подвешивали хлеб к сволку – деревянной балке под потолком. К приготовлению присоединялись девушки: каждая должна была принять участие в замешивании теста.



Украинки с калитой / Фото из открытых источников

Как проходила игра в калиту

Возле подвешенного коржа становился пан Калитинский – веселый и остроумный парень, который должен был его охранять. А тот, кто хотел попробовать калиту, получал роль пана Коцюбинского. Он брал коцюбу, садился на нее верхом, как на лошадь, и отправлялся к лепешке.

Но сначала его ждало испытание. Господин Калитинский шутил и пытался рассмешить гостя. Он мог откусить калиту только при условии, что выдержит все шутки и не улыбнется. В некоторых описаниях обряда упоминается, что того, кто не сдерживался от смеха, могли измазать сажей с помощью кисти.



В старину парни играли в калиту / Фото из открытых источников

В разных местностях правила игры несколько отличались. Где-то перед тем, как откусить калиту, парням приходилось еще и перепрыгивать через положенные крест-накрест коцюбу и рогач. А сам корж могли раскачивать или поднимать, чтобы достать его было сложнее.

Когда игра заканчивалась, калиту снимали и делили между всеми присутствующими. Девушки сопровождали угощение шутливой припевкой: "Калита, калита, сладкая была, теперь мы ее съели, за женихом полетели". Так эта забава становилась одной из самых веселых частей Андреевских вечеринок.

Наши предки, несмотря на тяжелую работу, находили время и на различные забавы. Кстати, вы знали, что в давние времена ноябрь называли братчинами? Это как раз связано с различными собраниями и застольями.