Возможно, вы о них не слышали: 3 самых красивых женских имени, приносящих счастье и успех
Издавна наши предки верили, что имя способно влиять на судьбу человека. Например, имена с положительным значением подсознательно программируют своих обладателей на достижение целей.
24 Канал собрал подборку красивых женских имен, которые привлекают счастье в жизнь своих обладательниц. Подробнее об этом – в нашем материале.
Агата
Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "добрая" или "красивая". Его обладательницы отличаются стойкостью и настойчивостью, поэтому всегда достигают своих целей. Такие женщины обладают развитым чувством справедливости и никогда не отказываются от своих обещаний. Агаты способны сплотить вокруг себя людей благодаря своему оптимизму и позитивному настрою.
Радмила
Это имя имеет глубокие славянские корни и состоит из двух частей: "Рада" и "мил". Именно поэтому оно переводится как "милая радость". Такие женщины очень общительны и гостеприимны, они умеют создавать уют вокруг себя. Люди тянутся к ним благодаря их открытости и доброте. Впрочем, иногда Радмилы могут быть немного импульсивными или чрезмерно доверчивыми.
Монифа
Это красивое имя имеет африканское происхождение и означает "я приношу удачу" или "мне повезло". Монифы – независимые и свободолюбивые женщины, которые оптимистично смотрят на мир и часто становятся вдохновительницами для других. Обладательницы этого имени не боятся перемен и легко адаптируются к новым обстоятельствам. Такие женщины ценят личную свободу и умеют находить выход из сложных ситуаций.
Ранее наша редакция рассказывала о женских именах, которые стремительно ворвались в тренды.