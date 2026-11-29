В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим даты большинства религиозных праздников сдвинулись на 13 дней раньше.

В 2026 году церкви продолжат следовать новому календарю. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в декабре, рассказывает Православный церковный календарь.

Православный календарь на декабрь 2026 года по новому и старому стилю

1 декабря – святого пророка Наума по новому стилю (святых мучеников Платона и Романа по старому стилю).

2 декабря – святого пророка Аввакума по новому стилю (святого пророка Авдия и мученика Варлаама по старому стилю).

3 декабря – святого пророка Софонии по новому стилю (святого преподобного Григория Декаполита по старому стилю).

4 декабря – святой великомученицы Варвары и святого преподобного Иоанна Дамаскина по новому стилю (Введение во храм Пресвятой Богородицы по старому стилю). В этот день христиане вспоминают, как родители Девы Марии, Иоаким и Анна, привели свою трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм. Там ее встретил первосвященник и ввел в "Святое Святых".

5 декабря – святого преподобного Саввы Освященного по новому стилю (святого апостола Филимона и соратников его по старому стилю).

6 декабря – святого Николая, архиепископа Мир Ликийского, чудотворца по новому стилю (святых епископов Амфилохия и Григория по старому стилю). Святой Николай прославился своим милосердием и помощью нуждающимся. В этот день принято тайно класть подарки детям под подушку, следуя примеру доброты святого.

7 декабря – святителя Амвросия, епископа Медиоланского, по новому стилю (святой великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия по старому стилю).

8 декабря – святого преподобного Патапия Фивского по новому стилю (священномучеников Петра и Климента, папы Римского, по старому стилю).

9 декабря – Зачатие Пресвятой Богородицы праведной Анной по новому стилю (святого преподобного Алипия Столпника по старому стилю). Этот праздник прославляет Божью благодать, избравшую Деву Марию для большой миссии спасения человечества еще до ее рождения.

10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа по новому стилю (святого великомученика Иакова Персиана по старому стилю).

11 декабря – святого преподобного Даниила Столпника по новому стилю (святого преподобномученика Стефана Нового и мученика Иринарха по старому стилю).

12 декабря – святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца по новому стилю (святых мучеников Парамона и Филумена по старому стилю).

13 декабря – святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста, а также Воскресенье святых Праотцов по новому стилю (святого апостола Андрея Первозванного по старому стилю).

14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония и Калиника по новому стилю (святого пророка Наума по старому стилю).

15 декабря – святого священномученика Елевферия, святого преподобного Павла Латрского и святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского, по новому стилю (святого пророка Авакума по старому стилю).

16 декабря – святого пророка Аггея по новому стилю (святого пророка Софонии и преподобного Иоанна Молчальника по старому стилю).

17 декабря – святого пророка Даниила и святых трех юношей Анании, Азарии и Мисаила по новому стилю (святой великомученицы Варвары и святого преподобного Иоанна Дамаскина по старому стилю).

18 декабря – святого мученика Севастиана и его жены по новому стилю (святого преподобного Саввы Освященного по старому стилю).

19 декабря – святого мученика Бонифатия по новому стилю (святого Николая, архиепископа Мир Ликийского, чудотворца по старому стилю).

20 декабря – святого священномученика Игнатия Богоносца и Воскресенье святых Отцов перед Рождеством по новому стилю (святителя Амвросия, епископа Медиоланского, по старому стилю).

21 декабря – святой мученицы Юлианы по новому стилю (святого преподобного Патапия Фивского по старому стилю).

22 декабря – святой великомученицы Анастасии Узоришительницы по новому стилю (Зачатие Пресвятой Богородицы праведной Анной по старому стилю).

23 декабря – святых 10 мучеников Критских по новому стилю (святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа по старому стилю).

24 декабря – Святвечер и святая преподобномученица Евгения по новому стилю (святой преподобный Даниил Столпник по старому стилю). Это последний день Рождественского поста, когда семья собирается за столом после появления первой звезды и отведает 12 постных блюд, главным из которых является кутья.

25 декабря – Рождество Христово по новому стилю (святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца по старому стилю). Один из величайших христианских праздников, прославляющий рождение Иисуса Христа в Вифлееме. В этот день верующие идут на праздничные богослужения, приветствуют друг друга словами "Христос родился!" и поют колядки.

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника по новому стилю (святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста, а также Воскресенье святых Праотцев по старому стилю).

27 декабря – святого апостола первомученика и архидиакона Стефана по новому стилю (святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония и Калиника по старому стилю).

28 декабря – святых 20 000 мучеников, сожженных в Никодимии, по новому стилю (святого священномученика Елевферия, преподобного Павла и святителя Стефана Сурожского по старому стилю).

29 декабря – святых младенцев, убитых в Вифлееме, и святого преподобного Маркелла по новому стилю (святого пророка Аггея по старому стилю).

30 декабря – святой мученицы Анисии и святого преподобного Зотика, пресвитера, по новому стилю (святого пророка Даниила и трех юношей Анании, Азарии и Мисаила по старому стилю).

31 декабря – святой преподобной Мелании Римлянки и Отдания праздника Рождества Христова по новому стилю (святого мученика Севастиана и его жены по старому стилю).

Кстати, священник ПЦУ уже объяснил, зачем верующие чтят память святых.