Календарь праздников на второй месяц осени – 2026 года: будут ли дополнительные выходные
В октябре украинцы будут отмечать День учителя, а также несколько профессиональных и международных праздников. В частности, День юриста, День рекламщика и День уролога.
В то же время у граждан будет возможность вдоволь отдохнуть. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в октябре 2026 года, рассказывает 24 Канал.
Календарь праздников на октябрь 2026 года
1 октября – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и Международный день музыки.
2 октября – Международный день ненасилия и День уролога.
4 октября – Всемирный день животных, День учителя в Украине и День территориальной обороны Украины.
5 октября – Всемирный день учителей и Всемирный день архитектора.
8 октября – День юриста.
9 октября – Всемирный день почты и День риэлтора.
10 октября – Всемирный день психического здоровья и День работников стандартизации и метрологии.
11 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы и День профсоюзов Украины.
15 октября – Всемирный день сельской женщины.
16 октября – День анестезиолога и День аллерголога.
17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
18 октября – День работников пищевой промышленности.
20 октября – Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы.
22 октября – Всемирный день людей с нарушениями речи.
23 октября – День работников рекламы.
24 октября – Международный день ООН
27 октября – День украинского языка и письменности.
28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.
31 октября – Международный день Черного моря и Хэллоуин.
Когда будут выходные в октябре 2026 года
В 2026 году День защитников и защитниц Украины (1 октября) приходится на четверг. Во время действия военного положения дополнительные выходные в праздничные дни отменяются, поэтому четверг является обычным рабочим днем.
По стандартному графику пятидневной рабочей недели в октябре 2026 года:
- Выходных дней – 9: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 октября.
- Рабочих дней – 22: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 октября.