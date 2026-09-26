Календарь праздников на второй месяц осени – 2026 года: будут ли дополнительные выходные

В октябре украинцы будут отмечать День учителя, а также несколько профессиональных и международных праздников. В частности, День юриста, День рекламщика и День уролога.

В то же время у граждан будет возможность вдоволь отдохнуть. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в октябре 2026 года, рассказывает 24 Канал.

Календарь праздников на октябрь 2026 года

1 октября – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и Международный день музыки.

2 октября – Международный день ненасилия и День уролога.

4 октября – Всемирный день животных, День учителя в Украине и День территориальной обороны Украины.

5 октября – Всемирный день учителей и Всемирный день архитектора.

8 октября – День юриста.

9 октября – Всемирный день почты и День риэлтора.

10 октября – Всемирный день психического здоровья и День работников стандартизации и метрологии.

11 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы и День профсоюзов Украины.

15 октября – Всемирный день сельской женщины.

16 октября – День анестезиолога и День аллерголога.

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

18 октября – День работников пищевой промышленности.

20 октября – Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы.

22 октября – Всемирный день людей с нарушениями речи.

23 октября – День работников рекламы.

24 октября – Международный день ООН

27 октября – День украинского языка и письменности.

28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.

31 октября – Международный день Черного моря и Хэллоуин.

Календарь выходных на октябрь 2026 года / Фото с сайта "Украинские календари"

Когда будут выходные в октябре 2026 года

В 2026 году День защитников и защитниц Украины (1 октября) приходится на четверг. Во время действия военного положения дополнительные выходные в праздничные дни отменяются, поэтому четверг является обычным рабочим днем.

По стандартному графику пятидневной рабочей недели в октябре 2026 года: