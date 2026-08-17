Календарь праздников на первый месяц осени – 2026 года: будет ли выходной в День знаний
В сентябре украинцы будут отмечать День знаний, а также несколько профессиональных и международных праздников. В частности, День нотариата, День предпринимателя и День графического дизайнера.
В то же время у граждан будет возможность как следует отдохнуть. О праздниках, которые украинцы будут отмечать в сентябре 2026 года, рассказывает 24 Канал.
Календарь важных дат на сентябрь 2026 года
1 сентября – День знаний
2 сентября – День нотариата
5 сентября – Международный день благотворительности
6 сентября – День предпринимателя
8 сентября – Международный день грамотности; Международный день солидарности журналистов; Рождество Пресвятой Богородицы
9 сентября – Международный день красоты; День графического дизайнера
10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств
12 сентября – День украинского кино; День физической культуры и спорта
13 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
14 сентября – День танковых войск; Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
15 сентября – Международный день демократии
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя
17 сентября – День спасателя; День усыновления; святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
19 сентября – День изобретателя и рационализатора; День фармацевтического работника
20 сентября – День работника леса
21 сентября – Международный день мира
22 сентября – Всемирный день без автомобилей
23 сентября – День осеннего равноденствия
27 сентября – Всемирный день туризма; День воспитателя и всех работников дошкольных учреждений; День машиностроителя
29 сентября – День памяти жертв Бабьего Яра
30 сентября – Всеукраинский день библиотек; Международный день переводчика
Будут ли дополнительные выходные в сентябре 2026 года
В сентябре у украинцев не будет дополнительных выходных, в том числе и на День знаний. Трудовой кодекс не определяет ни один праздник первого месяца осени как нерабочий день. К тому же закон о военном положении отменяет любые переносы дат для отдыха.
В общей сложности из 30 календарных дней сентября 2026 года граждане будут работать 22 дня, а отдыхать будут 8 дней – только в обычные субботы и воскресенья (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 сентября).