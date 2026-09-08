День ангела Марии 2026 – оригинальные открытки и поздравления своими словами для именинницы

8 сентября отмечается День ангела Марии – день, когда свои именины празднуют обладательницы этого распространенного и почитаемого имени. Эта дата также совпадает с Рождеством Пресвятой Богородицы, поэтому для Марий это особый день в церковном календаре.

В день именины принято поздравлять Марий теплыми словами и желать им здоровья, счастья, мира и Божьей защиты. "24 Канал" подготовил для вас искренние поздравления с Днем ангела Марии, которые можно отправить имениннице 8 сентября.

Поздравления с Днем ангела Марии своими словами

С Днем ангела, Мария! Пусть твоя небесная покровительница всегда будет рядом, дарит тебе мудрость, нежность и силу духа. Желаю, чтобы жизнь дарила столько же тепла, сколько ты сама даришь другим.

Поздравляю с именинами! Ты носишь имя, которое веками символизирует любовь, доброту и материнскую заботу – и это действительно о тебе. Пусть судьба оберегает тебя от всего плохого.

С днем ангела! Пусть каждый новый день приносит тебе маленькие радости, а сердце всегда остается таким же светлым, как и сейчас. Спасибо, что ты есть.

Поздравляю тебя, Мария, с праздником! Пусть ангел-хранитель всегда идет рядом, оберегая от бед и придавая уверенности в собственных силах. Счастья тебе – настоящего, теплого, без каких-либо условий.

С именинами! Пусть в твоей жизни всегда будет больше добра, чем трудностей, а рядом – люди, которые ценят тебя так, как ты этого заслуживаешь. Мира тебе и радости на каждый день.

Картинки с Днем ангела Марии



Картинки с Днем ангела Марии на украинском языке / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем ангела Марии – картинки / Коллаж 24 Канала





С Днем ангела Марии Марички / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем ангела Марии в картинках / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем ангела Марии в картинках / Коллаж 24 Канала



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