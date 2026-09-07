В этот день принято поздравлять Марий с праздником и желать им здоровья, любви, мира и Божьей защиты. 24 Канал собрал искренние поздравления с именинами Марии, которые можно отправить родным, подругам или коллегам.

Поздравления с Днем ангела Марии в стихах

***

Маріє, хочу щиро побажати,

Щоб ангел за тобою приглядав.

Дозволь тебе душевно привітати,

Щоб погляд твій ясніше розквітав!

В день ангела щоб щастя ти впіймала,

У долонях збережи своє тепло…

Щоб доля тебе гарно зустрічала,

І добре щоб в житті усе було!

***

Дарую все добро, що є на світі,

І щастя, й щирі посмішки людей!

Нехай лише для тебе пахнуть квіти…

З Днем ангела, Маріє, це твій день!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоб жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай доля дарує щасливий початок,

Здоров'я міцного, кохання палкого,

І ангел охороняє від лихого.

Красивые поздравления с Днем ангела Марии: картинки



С Днем ангела Марии на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Картинки с Днем ангела Марии на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Картинки с Днем ангела Марии на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем ангела Марии в картинках / Коллаж 24 Канала





Картинки с Днем ангела Марии / Коллаж 24 Канала



Кстати, у нас есть еще одна праздничная подборка – поздравления с Днем ангела Марии. Если среди ваших близких есть Мария, там точно найдется несколько теплых слов именно для нее.