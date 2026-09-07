В этот день принято поздравлять Марий с праздником и желать им здоровья, любви, мира и Божьей защиты. 24 Канал собрал искренние поздравления с именинами Марии, которые можно отправить родным, подругам или коллегам.
Поздравления с Днем ангела Марии в стихах
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Маріє, хочу щиро побажати,
Щоб ангел за тобою приглядав.
Дозволь тебе душевно привітати,
Щоб погляд твій ясніше розквітав!
В день ангела щоб щастя ти впіймала,
У долонях збережи своє тепло…
Щоб доля тебе гарно зустрічала,
І добре щоб в житті усе було!
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Дарую все добро, що є на світі,
І щастя, й щирі посмішки людей!
Нехай лише для тебе пахнуть квіти…
З Днем ангела, Маріє, це твій день!
***
Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоб жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай доля дарує щасливий початок,
Здоров'я міцного, кохання палкого,
І ангел охороняє від лихого.
Красивые поздравления с Днем ангела Марии: картинки
С Днем ангела Марии на украинском языке / Коллаж 24 Канала
Картинки с Днем ангела Марии на украинском языке / Коллаж 24 Канала
Картинки с Днем ангела Марии на украинском языке / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Марии в картинках / Коллаж 24 Канала
Картинки с Днем ангела Марии / Коллаж 24 Канала
Кстати, у нас есть еще одна праздничная подборка – поздравления с Днем ангела Марии. Если среди ваших близких есть Мария, там точно найдется несколько теплых слов именно для нее.