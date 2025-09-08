LifeStyle24 подготовил лучшие поздравления с Днем ангела Марии в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным, знакомым и друзьям.
Поздравления с Днем ангела Марии 2025: картинки, проза и стихи
Мария, поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе большого счастья и вдохновения во всем, что ты делаешь. Пусть этот день будет полон тепла и любви, а все трудности останутся позади. И пусть жизнь будет яркой и красочной!
***
С Днем ангела, дорогая Мария! Пусть этот праздничный день принесет тебе безграничную радость и хорошее настроение. Желаю тебе исполнения самых заветных желаний, искренних и преданных друзей.
***
Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоб жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сьогодні, дорога Марічко,
Лови приємні моменти!
Немає нікого на світі краще,
Тільки для тебе всі компліменти!
Нехай блищать твої очі,
Цвіте усмішка на вустах!
Нехай дарує світ кольорові фарби,
А все, що було лише в мріях,
Легко в реальність втілиться!
***
С Днем ангела, Мария! Пусть этот день принесет тебе безграничную радость и улыбку. Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был наполнен теплом и счастьем. Пусть все твои мечты сбываются, а ангел-хранитель всегда оберегает и поддерживает тебя на каждом шагу.
***
Мария, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе крепкого здоровья, непрерывной удачи и успехов во всех начинаниях. Пусть жизнь будет полна ярких событий, а каждый день дарит новые возможности.
***
З Днем ангела Марію вітаємо,
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співає,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
Ти, Маріє, наше чудо,
У світі кращої нема!
Мила ти і благородна,
І красива, й дуже добра.
З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлемо тобі пісень!