LifeStyle24 подготовил лучшие поздравления с Днем ангела Марии в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным, знакомым и друзьям.

Поздравления с Днем ангела Марии 2025: картинки, проза и стихи

Мария, поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе большого счастья и вдохновения во всем, что ты делаешь. Пусть этот день будет полон тепла и любви, а все трудности останутся позади. И пусть жизнь будет яркой и красочной!

***

С Днем ангела, дорогая Мария! Пусть этот праздничный день принесет тебе безграничную радость и хорошее настроение. Желаю тебе исполнения самых заветных желаний, искренних и преданных друзей.

Поздравление с Днем ангела Марии 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоб жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні, дорога Марічко,

Лови приємні моменти!

Немає нікого на світі краще,

Тільки для тебе всі компліменти!

Нехай блищать твої очі,

Цвіте усмішка на вустах!

Нехай дарує світ кольорові фарби,

А все, що було лише в мріях,

Легко в реальність втілиться!

Поздравления с Днем ангела Марии 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем ангела, Мария! Пусть этот день принесет тебе безграничную радость и улыбку. Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был наполнен теплом и счастьем. Пусть все твои мечты сбываются, а ангел-хранитель всегда оберегает и поддерживает тебя на каждом шагу.

***

Мария, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе крепкого здоровья, непрерывной удачи и успехов во всех начинаниях. Пусть жизнь будет полна ярких событий, а каждый день дарит новые возможности.

Поздравления с Днем ангела Марии 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем ангела Марію вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співає,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Ти, Маріє, наше чудо,

У світі кращої нема!

Мила ти і благородна,

І красива, й дуже добра.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлемо тобі пісень!