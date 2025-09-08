LifeStyle24 підготував найкращі привітання з Днем ангела Марії у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним, знайомим і друзям.

Привітання з Днем ангела Марії 2025: картинки, проза й вірші

Маріє, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі великого щастя і натхнення у всьому, що ти робиш. Нехай цей день буде сповнений тепла і любові, а всі труднощі залишаться позаду. І нехай життя буде яскравим і барвистим!

***

З Днем ангела, дорога Маріє! Нехай цей святковий день принесе тобі безмежну радість і гарний настрій. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших бажань, щирих і відданих друзів.

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоб жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні, дорога Марічко,

Лови приємні моменти!

Немає нікого на світі краще,

Тільки для тебе всі компліменти!

Нехай блищать твої очі,

Цвіте усмішка на вустах!

Нехай дарує світ кольорові фарби,

А все, що було лише в мріях,

Легко в реальність втілиться!

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела, Маріє! Нехай цей день принесе тобі безмежну радість і усмішку. Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений теплом і щастям. Нехай всі твої мрії збуваються, а ангел-охоронець завжди оберігає і підтримує тебе на кожному кроці.

***

Маріє, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі міцного здоров'я, безперервної удачі і успіхів у всіх починаннях. Нехай життя буде сповнене яскравих подій, а кожен день дарує нові можливості.

Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела Марію вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співає,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Ти, Маріє, наше чудо,

У світі кращої нема!

Мила ти і благородна,

І красива, й дуже добра.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлемо тобі пісень!