LifeStyle24 підготував найкращі привітання з Днем ангела Марії у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним, знайомим і друзям.
Привітання з Днем ангела Марії 2025: картинки, проза й вірші
Маріє, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі великого щастя і натхнення у всьому, що ти робиш. Нехай цей день буде сповнений тепла і любові, а всі труднощі залишаться позаду. І нехай життя буде яскравим і барвистим!
***
З Днем ангела, дорога Маріє! Нехай цей святковий день принесе тобі безмежну радість і гарний настрій. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших бажань, щирих і відданих друзів.
Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоб жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сьогодні, дорога Марічко,
Лови приємні моменти!
Немає нікого на світі краще,
Тільки для тебе всі компліменти!
Нехай блищать твої очі,
Цвіте усмішка на вустах!
Нехай дарує світ кольорові фарби,
А все, що було лише в мріях,
Легко в реальність втілиться!
Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24
***
З Днем ангела, Маріє! Нехай цей день принесе тобі безмежну радість і усмішку. Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений теплом і щастям. Нехай всі твої мрії збуваються, а ангел-охоронець завжди оберігає і підтримує тебе на кожному кроці.
***
Маріє, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі міцного здоров'я, безперервної удачі і успіхів у всіх починаннях. Нехай життя буде сповнене яскравих подій, а кожен день дарує нові можливості.
Привітання з Днем ангела Марії 2025 / Колаж LifeStyle24
***
З Днем ангела Марію вітаємо,
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співає,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
Ти, Маріє, наше чудо,
У світі кращої нема!
Мила ти і благородна,
І красива, й дуже добра.
З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлемо тобі пісень!