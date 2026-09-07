У цей день прийнято вітати Марій зі святом і бажати їм здоров’я, любові, миру та Божої опіки. 24 Канал зібрав щирі привітання з Іменинами Марії, які можна надіслати рідним, подругам чи колегам.

Привітання з Днем ангела Марії у віршах

***

Маріє, хочу щиро побажати,

Щоб ангел за тобою приглядав.

Дозволь тебе душевно привітати,

Щоб погляд твій ясніше розквітав!

В день ангела щоб щастя ти впіймала,

У долонях збережи своє тепло…

Щоб доля тебе гарно зустрічала,

І добре щоб в житті усе було!

***

Дарую все добро, що є на світі,

І щастя, й щирі посмішки людей!

Нехай лише для тебе пахнуть квіти…

З Днем ангела, Маріє, це твій день!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоб жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай доля дарує щасливий початок,

Здоров'я міцного, кохання палкого,

І ангел охороняє від лихого.

Гарне привітання з Днем ангела Марії картинки



З Днем ангела Марії українською / Колаж 24 Каналу





Картинки з Днем ангела Марії українською / Колаж 24 Каналу





Картинки з Днем ангела Марія українською / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем ангела Марії в картинках / Колаж 24 Каналу





Картинки з Днем ангела Марії / Колаж 24 Каналу



До речі, у нас є ще одна святкова добірка – привітаннями з Днем ангела Марії. Якщо серед ваших близьких є Марія, там точно знайдеться кілька теплих слів саме для неї.



