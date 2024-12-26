24 Канал підготував привітання з Днем ангела Марії картинках, віршах і прозі. Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.
Не пропустіть З Днем ангела Марії 2024: найщиріші картинки-привітання з іменинами
Привітання з Днем ангела Марії: картинки, проза й вірші
У тебе сьогодні День ангела, Маріє. Бажаю на шляху своєму життєвому ні зустрічатися, ні зі смутком, ні з сумом, ні з розчаруванням. Зустрічай тільки добрих людей у житті. Бери від життя всі радощі, яскраві фарби й світлі дні. Зі святом!
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Дорога Маріє, я вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати завжди залишатися милою, доброю, чуйною, щирою, красивою і чудовою. Любові, тепла душі, достатку, миру, легких шляхів до мрій, ангельського терпіння і натхнення!
Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24
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Бажаю, Маріє, хай Ангел із неба,
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло, і надію,
Здійснює твою заповітнішу мрію!
Хай просить у Бога щасливої долі,
Добра для душі, а для серця – любові!
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З Днем ангела, Маріє! Нехай Ангел-охоронець допоможе тобі бути собою, реалізувати свій потенціал, досягти поставлених цілей, підкорити вершини. І щоб ти завжди відчувала поруч дихання твого ангела.
Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24
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День ангела сьогодні твій!
Дай Боженька тобі міцнішого здоров'я!
Нехай у вогнищі твоєму таїться лише спокій,
Зігрітий щастям, радістю, любов'ю!
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З іменинами, Маріє! Нехай всі твої мрії одна за одною втіляться в життя. Сім'я завжди тішить. Усі важкі ситуації нехай перетворюються в неоціненний досвід. А спогади в пам'яті зберігаються лише приємні. І знай, що ти хороша людина, і завжди знайдуться люди, які допоможуть тобі в будь-якій ситуації. З Днем ангела тебе!
Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24
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Тобі бажаю я, Маріє,
Щоб тебе доля любила,
Щоб життя твоє було, як літо
Промінням радості зігріто,
Щоб сонечко любові світило
І тобі щастя приносило,
Щоб кожен день вдалим був,
Успіх у всьому тобі служив.
Бажаю, щоб завжди цвіла ти,
Як райський сад, як прерії весни!
Що б був твій гаманець багатий,
Що б в ньому були й долари, і гривні!
З іменинами, Маріє!