24 Канал підготував привітання з Днем ангела Марії картинках, віршах і прозі. Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.

Не пропустіть З Днем ангела Марії 2024: найщиріші картинки-привітання з іменинами

Привітання з Днем ангела Марії: картинки, проза й вірші

У тебе сьогодні День ангела, Маріє. Бажаю на шляху своєму життєвому ні зустрічатися, ні зі смутком, ні з сумом, ні з розчаруванням. Зустрічай тільки добрих людей у житті. Бери від життя всі радощі, яскраві фарби й світлі дні. Зі святом!

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Дорога Маріє, я вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати завжди залишатися милою, доброю, чуйною, щирою, красивою і чудовою. Любові, тепла душі, достатку, миру, легких шляхів до мрій, ангельського терпіння і натхнення!

Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24



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Бажаю, Маріє, хай Ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійснює твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця – любові!

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З Днем ангела, Маріє! Нехай Ангел-охоронець допоможе тобі бути собою, реалізувати свій потенціал, досягти поставлених цілей, підкорити вершини. І щоб ти завжди відчувала поруч дихання твого ангела.

Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24

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День ангела сьогодні твій!

Дай Боженька тобі міцнішого здоров'я!

Нехай у вогнищі твоєму таїться лише спокій,

Зігрітий щастям, радістю, любов'ю!

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З іменинами, Маріє! Нехай всі твої мрії одна за одною втіляться в життя. Сім'я завжди тішить. Усі важкі ситуації нехай перетворюються в неоціненний досвід. А спогади в пам'яті зберігаються лише приємні. І знай, що ти хороша людина, і завжди знайдуться люди, які допоможуть тобі в будь-якій ситуації. З Днем ангела тебе!

Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24

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Тобі бажаю я, Маріє,

Щоб тебе доля любила,

Щоб життя твоє було, як літо

Промінням радості зігріто,

Щоб сонечко любові світило

І тобі щастя приносило,

Щоб кожен день вдалим був,

Успіх у всьому тобі служив.

Бажаю, щоб завжди цвіла ти,

Як райський сад, як прерії весни!

Що б був твій гаманець багатий,

Що б в ньому були й долари, і гривні!

З іменинами, Маріє!