Ім'я Марія походить з давньоєврейської мови та означає "пані" або "кохана". Його представниці здатні зарядити життєрадісністю усіх навколо, тому швидко справляють гарне враження на інших. Марії захоплюють людей цілеспрямованістю та вмінням гарно говорити, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Цікаво Календар днів ангела на грудень 2024 року: хто святкуватиме свої іменини

На теплі слова заслуговує кожна, особливо у такий складний для країни час. З нагоди Дня ангела Марії наша редакція підготувала святкові картинки-привітання. Надішліть їх своїм рідним та друзям, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Марії 2024: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Марії / Колаж LifeStyle24

Коли відзначають День ангела Марії за старим календарем

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Марії святкували іменини 8 січня, а зараз їх мають – 26 грудня.