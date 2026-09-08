З нагоди іменин прийнято вітати Марій теплими словами та бажати їм здоров’я, щастя, миру й Божої опіки. 24 Канал має для вас щирі привітання з Днем ангела Марії, які можна надіслати іменинниці 8 вересня.

Привітання з Днем ангела Марії своїми словам

З днем ангела, Маріє! Хай твоя небесна покровителька завжди буде поруч, дарує тобі мудрість, ніжність і силу духу. Бажаю, щоб життя дарувало стільки ж тепла, скільки ти сама даруєш іншим.

Вітаю з іменинами! Ти носиш ім'я, яке століттями символізує любов, доброту і материнську турботу – і це справді про тебе. Хай доля береже тебе від усього поганого.

З днем ангела! Нехай кожен новий день приносить тобі маленькі радощі, а серце завжди залишається таким же світлим, як і зараз. Дякую, що ти є.

Вітаю тебе, Маріє, зі святом! Хай ангел-хранитель завжди йде поруч, оберігаючи від бід і додаючи впевненості у власних силах. Щастя тобі – справжнього, теплого, без жодних умов.

З іменинами! Хай у твоєму житті завжди буде більше добра, ніж труднощів, а поруч — люди, які цінують тебе так, як ти цього заслуговуєш. Миру тобі і радості на кожен день.

Картинки з Днем ангела Марії



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Привітання з Днем ангела Марія картинки / Колаж 24 Каналу





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Привітання з Днем ангела Марії в картинках / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем ангела Марія картинки/ Колаж 24 Каналу



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