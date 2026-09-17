День ангела Веры в 2026 году: лучшие открытки и душевные поздравления

В церковном календаре День ангела Веры – особая дата, когда поминают святую покровительницу этого имени. Это хороший повод обратиться к близкому человеку с теплыми словами, пожелать ей Божьего благословения, мира, здоровья и душевного равновесия.

"24 Канал" подготовил подборку поздравлений с Днем ангела Веры, которые можно отправить родным, друзьям или коллегам – сдержанно, искренне и от души.

Поздравления с Днем ангела Веры своими словами

С днем ангела, Вера! Пусть твоя небесная покровительница дарует столько же уверенности, сколько ее в твоем имени. Легкого тебе настроения и солнца в душе!

Поздравляю с именинами! Пусть все, во что ты веришь, обязательно сбывается – а вместе с этим и немного того, во что ты даже не надеялась поверить. Счастья тебе, настоящего!

С днем ангела! Пусть каждый день дарит повод улыбнуться, а вера в себя никогда не подводит. Ты замечательная – и пусть об этом напоминают не только в этот день.

Поздравляю тебя, Вера, с праздником! Пусть ангел-хранитель всегда держит над тобой зонтик – от непогоды и от лишних забот. Радости тебе и легкости!

С именинами! Пусть вера, надежда и немного авантюризма всегда идут с тобой рука об руку. Хорошего настроения, теплых людей рядом и побольше поводов для смеха!

С Днем ангела Веры – стихи на украинском языке

***

Вірі бажаємо світлої долі,

І кожного дня натхнення доволі.

Бажаю запалу та міцної наснаги,

В роботі - грошенят та поваги!

***

Вітаю тебе, Вірочко, з Днем ангела твоїм,

Нехай любов'ю й радістю наповниться твій дім!

Всі плани й надії, всі щирі сподівання,

Хай в серденьку твоєму живуть без угаву!

***

Палкі вітання для нашої Віри,

Хай буде у неї усього без міри,

Хай доленька їм завжди усміхається,

І кожна мрія нехай збувається!

Поздравления с Днем ангела Веры: картинки



Поздравления с Днем ангела Веры 2026 Картинки / Коллаж 24 Канала





Открытки с Днем ангела Веры 2026: картинки / коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем ангела Веры 2026 / Коллаж 24 Канала





Красивые поздравления с Днем ангела Веры 2026 Картинки / Коллаж 24 Канала



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