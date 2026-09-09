Они точно поразят каждого: 5 красивых редких имен для мальчиков, о которых вы, возможно, не слышали

В современном мире родители все чаще выбирают для своих сыновей уникальные и оригинальные имена. Они сразу выделяются на фоне традиционных вариантов.

24 Канал подготовил подборку красивых редких мужских имен, которыми можно назвать мальчика осенью 2026 года. Этот материал пригодится будущим родителям сыновей.

Свитояр

Это имя имеет славянское происхождение и переводится как "тот, кто несет свет". Его носители – очень харизматичные мужчины, которые легко могут покорить сердца. Носители этого имени поражают своей энергичностью и решительностью при первом знакомстве.

Тадеуш

По одной из версий, это имя происходит из арамейского языка и означает "смелый" или "отважный". Тадеуши часто демонстрируют решительность и отвагу в сложных ситуациях. Такие мужчины всегда остаются верными своим убеждениям и борются за справедливость. Обладатели этого имени могут быть хорошими друзьями, ведь они любят заботиться о близких.

Доминик

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "принадлежащий Господу". Обычно так называют уверенных в себе мужчин, которые легко адаптируются к любым ситуациям. Обладатели этого имени часто становятся лидерами, ведь обладают умением убеждать.

Бонифатий

Это имя также происходит из латинского языка и означает "добрая воля". В древности так называли доброжелательных и честных мужчин, обладающих хорошим чувством юмора. Бонифатии могут легко развеселить людей и подарить им хорошее настроение. Обладатели этого имени всегда готовы поддержать родных и помочь им.

Дамир

По одной из версий, это имя имеет славянское происхождение и образовано от слов "дать" и "мир". Наши предки так часто называли мудрых мужчин, обладающих глубоким внутренним миром. Дамиры умеют легко разрешить любой конфликт и найти компромисс.

Как красиво назвать сына – редкие мужские имена / Фото Magnific

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