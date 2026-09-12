4 самых красивых женских имени, которые приносят счастье и удачу своим обладательницам

Современные имена для девочек сегодня сочетают в себе красивое звучание и особый смысл. Родители все чаще выбирают варианты, которые не только красиво звучат на украинском языке, но и легко воспринимаются в мире.

Уже давно не выходят из моды благозвучные имена, подчеркивающие индивидуальность ребенка. Некоторые варианты имеют особое происхождение, в то время как другие появились совсем недавно, пишет 24 Канал.

Скарлетт

Имя Скарлетт переводится как "ярко-красный". Именно поэтому оно ассоциируется со страстью и силой. Обладательницы этого имени – очень харизматичные женщины, которые любят быть в центре внимания. Эти девушки точно знают, как достигать своих целей.

Хейзел

Это имя происходит от названия орехового дерева – hazel tree. В древности так называли красивых и мудрых женщин, к которым часто обращались за помощью. Такие девушки обычно очень спокойные и уравновешенные личности. Они – надежные друзья, поэтому никогда не бросят в беде.

Ружена

По одной из версий, это имя имеет славянские корни и означает "роза". Такие девушки любят искусство, музыку и поэзию. В то же время Ружены обладают внутренней силой, поэтому будут защищать своих родных до последнего. Обладательницы этого имени – решительные и целеустремленные, поэтому нередко вызывают восхищение у окружающих.

Адель

По одной из версий, это имя имеет древнегерманское происхождение и означает "благородная". Его обладательницы в основном отличаются утонченностью и аккуратностью. Адели умеют быстро находить подход к людям и видят красоту во всем вокруг. Такие девушки сочетают в себе мягкость и силу, ведь с одной стороны они нежны и чувственны, а с другой – способны отстаивать свои убеждения.



Современные имена для девочек / Фото Magnific

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