Грех ли молиться только в трудные времена: объяснение священника ПЦУ

Каждый человек хотя бы раз в жизни обращался к Богу в моменты сильного отчаяния или тревоги. Многие верующие вспоминают о религии исключительно тогда, когда сталкиваются с серьезными жизненными невзгодами, болезнями или финансовыми трудностями.

В то же время в спокойные периоды эти же люди могут годами не посещать храм и не открывать молитвенник. Священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук в своем инстаграме подробно объяснил, как относиться к такому поведению и считает ли религия подобные действия грехом.

Грех ли молиться только тогда, когда возникают проблемы

Современный ритм жизни часто отдаляет человека от духовных практик. Люди привыкают полагаться только на собственные силы в повседневных делах. Однако внезапные испытания мгновенно меняют мировоззрение. В состоянии сильной тревоги человек инстинктивно ищет защиты и обращается к Богу. Он начинает искренне просить помощи в решении сложных проблем. Некоторые прихожане впоследствии испытывают чувство вины за такую непоследовательность и боятся внутреннего осуждения. Они считают свою молитву неискренней из-за длительного предыдущего духовного молчания.

Священник ПЦУ Юлиан Тимчук успокоил верующих и отметил, что обращение к Творцу исключительно в моменты бедствий не является грехом. Внезапная молитва из-за жизненных проблем может стать прекрасным первым шагом к подлинному духовному возрождению. Отец Юлиан напомнил слова апостола, призывавшего христиан молиться непрестанно. Именно поэтому Церковь радуется каждому возвращению человека к общению с Господом, независимо от причин такого поступка.

По словам Тимчука, когда жизненные испытания остаются позади, а тревога исчезает, человек должен обязательно остаться с Господом. Не стоит превращать религию в своеобразную экстренную службу спасения. Искренняя вера требует постоянного развития и ежедневной работы над собой. Регулярная благодарность за спокойные дни должна стать таким же привычным делом, как и просьба о защите во времена большой опасности. Только так первый вынужденный шаг превратится в прочную основу для полноценной духовной жизни.

На днях священник ПЦУ Юлиан Тимчук сказал, грех ли верить в Бога, но при этом читать гороскопы.