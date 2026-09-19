Может ли беременная женщина стать крестной матерью: точный ответ священника ПЦУ

Среди украинцев до сих пор бытует немало мифов, связанных с таинством крещения, и одно из самых распространенных предостережений касается беременных женщин. Многие люди убеждены, что беременность мешает стать духовной матерью для малыша.

Однако священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук в своем тиктоке опроверг эти суеверия. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

Может ли беременная женщина быть крестной матерью

По словам отца Юлиана, никаких церковных канонов или запретов по этому поводу не существует. Беременность – особое благословенное состояние, период ожидания новой жизни, который ни в коем случае не ограничивает человека в участии в таинствах. Женщина, носящая ребенка под сердцем, так же свободно исповедуется, причащается и без каких-либо препятствий становится крестной матерью, если близкие доверили ей эту важную миссию. Срок беременности также не имеет никакого значения.

Священник ПЦУ подчеркнул, что все высказывания об угрозе для нерожденного ребенка – обычные народные суеверия. Церковь всегда призывает заботиться о будущей матери, окружать ее любовью и молитвой, а не искать вымышленных ограничений.

Если женщина исповедует христианские ценности, ведет добродетельную жизнь и чувствует внутреннюю готовность поддерживать крестника и вести его по духовному пути, она имеет полное право стать крестной матерью. Единственное, что советуют обратить внимание, – это физическое самочувствие самой женщины во время длительной службы в храме, но с точки зрения веры здесь нет никаких препятствий.

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