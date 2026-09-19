Однак священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму тіктоці спростував ці забобони. Читайте детальніше – у матеріалі 24 Каналу.

Чи можна вагітній жінці бути хрещеною мамою

За словами отця Юліана, жодних церковних канонів чи заборон щодо цього не існує. Вагітність – особливий благословенний стан, період очікування нового життя, який у жодному разі не обмежує людину в участі у таїнствах. Жінка, яка носить дитину під серцем, так само вільно сповідається, причащається і без жодних перешкод стає хрещеною матір'ю, якщо близькі довірили їй цю важливу місію. Термін вагітності також не має жодного значення.

Священник ПЦУ наголосив, що всі фрази про загрозу для ненародженої дитини – звичайні народні марновірства. Церква завжди закликає дбати про майбутню матір, огортати її любов'ю та молитвою, а не шукати вигаданих обмежень.

Якщо жінка сповідує християнські цінності, живе доброчесно та відчуває внутрішню готовність підтримувати похресника і вести його духовним шляхом, вона має повне право стати хрещеною. Єдине, на що радять зважати – фізичне самопочуття самої жінки під час тривалої служби в храмі, але з погляду віри тут немає жодних перепон.

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