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27 сентября, 19:30
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Действительно ли можно отдавать или одалживать вещи после захода солнца: ответ священника ПЦУ

Влада Пономарева

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк опроверг распространенные суеверия об опасности отдавать вещи из своего дома вечером. Отец подчеркнул, что искренняя помощь ближнему приносит Божье благословение, а не ущерб.

В своем фейсбуке священник ПЦУ призвал христиан руководствоваться евангельскими наставлениями, а не народными приметами. Подробнее – в материале 24 Канала.

Можно ли христианам отдавать вещи вечером

Постоянный страх перед сглазом часто толкает людей к чрезмерному недоверию, из-за которого они отказывают соседям даже в мелочах. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк назвал подобные опасения откровенной выдумкой. По его словам, именно неправедный образ жизни и вера в чужую способность навредить делают человека уязвимым перед бедами. Настоящее христианство, напротив, основано на доверии к Господу, который служит надежной защитой, опорой и духовной силой для каждого верующего.

Отец Алексей убежден, что человек с чистым сердцем может без каких-либо опасений делиться имуществом. Даже если отдать все, что есть в доме, по просьбе тех, кто в этом действительно нуждается, Бог найдет способ вернуть добро через других людей. В этом заключается действие неизменного евангельского правила: гораздо лучше давать, чем просить помощи у других. Даже простая чашка воды, предложенная жаждущему, не останется без высшей награды на Небесах.

В заключение священник ПЦУ отметил, что верующим следует поддерживать добрые намерения человека и откликаться на умные просьбы. В то же время христиане никогда не должны становиться соучастниками греха, давая то, что может принести вред.

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