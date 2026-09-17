Грешно ли пользоваться искусственным интеллектом: неожиданный ответ священника ПЦУ

Стремительное развитие новейших технологий все чаще заставляет верующих задумываться о цифровом мире. Пока одни активно используют умные чат-боты в повседневной работе, другие опасаются скрытой опасности и ищут ответы в церковных наставлениях.

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем инстаграме открыто ответил на этот вопрос верующих. По его словам, в самом факте использования искусственного интеллекта нет никакого греха.

Можно ли христианам пользоваться искусственным интеллектом

Отец Алексей напомнил христианам фундаментальные слова апостола Павла о том, что человеку позволено все, но далеко не все приносит пользу. Любой цифровой инструмент по своей природе остается лишь нейтральным средством, как и обычный интернет.

Филюк призвал не путать современные разработки с мифическими страшилками о чипировании или темных силах, к которым нередко склонны сторонники консервативных кругов. Интернет и цифровые алгоритмы можно использовать как для грязных дел и злословия, так и для добрых поступков.

Решающее значение всегда имеют внутреннее намерение человека и цель, с которой он открывает приложение на смартфоне. Если ИИ помогает находить важную информацию или облегчает обучение – его применение вполне оправдано.

Священник ПЦУ с улыбкой признался, что лично пока не освоил инструменты искусственного интеллекта, хотя и не исключает такой возможности в будущем. Более того, отец даже пошутил о перспективе генерировать с помощью нейросетей трогательные воскресные проповеди, способные вызвать искренние слезы у прихожан.

Главный вывод духовника однозначен – бояться технологий не стоит, если они приносят реальную пользу и не вредят душе.

Ранее Алексей Филюк рассказывал, можно ли верующим смотреть фильмы ужасов.