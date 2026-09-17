Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі відкрито відповів на це питання вірян. За його словами, у самому факті використання штучного інтелекту немає жодного гріха.

Чи можна християнам користуватися штучним інтелектом

Отець Олексій нагадав християнам фундаментальні слова апостола Павла про те, що людині дозволено все, але далеко не все несе користь. Будь-який цифровий інструмент за своєю природою залишається лише нейтральним засобом, як і звичайний інтернет.

Філюк закликав не плутати сучасні розробки з міфічними залякуваннями про чипування чи темні сили, до яких нерідко схильні прихильники консервативних кіл. Інтернет і цифрові алгоритми можна використовувати як для брудних справ і лихослів'я, так і для добрих вчинків.

Вирішальне значення завжди має внутрішній намір людини та мета, з якою вона відкриває застосунок на смартфоні. Якщо ШІ допомагає знаходити важливу інформацію чи полегшує навчання – його застосування цілком виправдане.

Священник ПЦУ із усмішкою зізнався, що особисто поки не освоїв інструменти штучного інтелекту, хоча й не відкидає такої можливості в майбутньому. Ба більше, отець навіть пожартував про перспективу генерувати за допомогою нейромереж зворушливі недільні проповіді, здатні викликати щирі сльози у парафіян.

Головний висновок духівника однозначний – боятися технологій не варто, якщо вони приносять реальну користь і не шкодять душі.

Раніше Олексій Філюк розповідав, чи можна вірянам дивитися фільми жахів.