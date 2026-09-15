У своєму фейсбуці він пояснив наслідки такого захоплення для душевного спокою. Читайте про це більше – у матеріалі 24 Каналу.

Чи можна вірянам дивитися горори

За словами священника ПЦУ, Біблія нагадує людині про свободу вибору: "Усе нам дозволено, та не все корисно". Перегляд жахастиків сам по собі не є тяжким гріхом, тож категоричної заборони тут немає. Якщо людина має стійку психіку й не відчуває після цього внутрішнього страху, вона може спокійно ввімкнути такий фільм.

Водночас отець Олексій застерігає від надмірного захоплення подібними сюжетами. Він навів життєвий приклад своєї однокласниці, яка після фільмів жахів боялася виходити на вулицю в темряві навіть у дорослому віці.

Постійний страх і тривога лише виснажують, тому замість штучних жахів священник радить обирати заняття, які справді надихають і наповнюють душу спокоєм. Наприклад, слухати проповіді, читати Біблію або цікавитися світлими й повчальними історіями.

До речі, подібні дискусії виникають не тільки щодо світських розваг, а й щодо літератури інших релігій. Раніше священник ПЦУ дав чітку відповідь на те, чи можна вірянам читати Коран та як ставитися до священної книги мусульман.