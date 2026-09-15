В своем фейсбуке он рассказал о том, как такое увлечение сказывается на душевном спокойствии. Подробнее об этом – в материале 24 Канала.

Можно ли верующим смотреть фильмы ужасов

По словам священника ПЦУ, Библия напоминает человеку о свободе выбора: "Все нам дозволено, но не все полезно". Просмотр фильмов ужасов сам по себе не является тяжким грехом, поэтому категорического запрета здесь нет. Если у человека крепкая психика и он не испытывает после этого внутреннего страха, он может спокойно включить такой фильм.

В то же время отец Алексей предостерегает от чрезмерного увлечения подобными сюжетами. Он привел жизненный пример своей одноклассницы, которая после просмотра фильмов ужасов боялась выходить на улицу в темноте даже во взрослом возрасте.

Постоянный страх и тревога только изнуряют, поэтому вместо искусственных ужасов священник советует выбирать занятия, которые действительно вдохновляют и наполняют душу спокойствием. Например, слушать проповеди, читать Библию или интересоваться светлыми и поучительными историями.

Кстати, подобные дискуссии возникают не только в отношении светских развлечений, но и в отношении литературы других религий. Ранее священник ПЦУ дал четкий ответ на вопрос, можно ли верующим читать Коран и как относиться к священной книге мусульман.