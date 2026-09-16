Действительно ли верующим можно играть в карты: объяснение священника ПЦУ

Священник Православной Церкви Алексей Филюк ответил на интересующий многих верующих вопрос, касающийся игральных карт. Отец четко изложил позицию церкви по поводу этого привычного для многих вида досуга.

Об этом он подробнее рассказал в своем тиктоке.

Грех ли играть в карты

Священник ПЦУ Алексей Филюк призвал христиан полностью отказаться от игры в карты. Свою позицию он подкрепляет словами апостола Павла о том, что человеку дозволено все, но далеко не все приносит пользу. По словам отца, любое растение возле дома дает человеку лекарство и пищу, а вот игральные карты не приносят ничего хорошего.

Алексей Филюк подчеркнул, что такие развлечения исходят от дьявола, а не от Бога. В мире и без того хватает бед, а азартные игры лишь порождают тяжелую зависимость – игроманию. Ее священник приравнивает к настоящей болезни и одержимости.

Отец Алексей советует заменить подобные развлечения полезным трудом. Например, уходом за садом, молитвой, чтением Евангелия или совместным времяпрепровождением с родными.

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