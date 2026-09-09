Действительно ли можно верить в Бога, но не ходить в церковь: объяснение священника ПЦУ

Фраза "у меня Бог в душе" давно стала одним из самых популярных оправданий среди тех, кто считает себя верующим, но годами обходит церковь стороной. Клирик луцкого прихода Холмской иконы Божией Матери Дмитрий Черенюк объяснил, почему такая позиция подменяет истинное христианство удобной иллюзией и что на самом деле скрывается за нежеланием ходить в храм.

Подробнее об этом – на сайте Волынской епархии Православной Церкви Украины.

Можно ли верить в Бога и при этом не ходить в церковь

По словам священника Дмитрия Черенюка, концепция исключительно "внутренней веры" нередко становится следствием духовной лени. Человеку гораздо проще создать в своем воображении вымышленного, "карманного" Бога, который исполняет желания, помогает уладить финансовые дела или личную жизнь и никогда не упрекает за ошибки. Настоящее же христианство такого Бога не знает, ведь оно требует от человека духовного труда, выхода из зоны комфорта и умения подчинять собственные желания евангельским заповедям.

Отец Дмитрий подчеркнул, что зарождение веры в сердце – явление вполне естественное, но она не может оставаться невидимой. Если тело имеет явные признаки жизнедеятельности, такие как пульс или дыхание, то и живая вера непременно проявляется в поступках, молитве, соблюдении заповедей, посте и участии в церковных таинствах, прежде всего в исповеди и причастии. Бездейственная вера, согласно Священному Писанию, остается мертвой.

Настоящая причина избегания храма, по мнению священника ПЦУ, часто заключается в нежелании увидеть собственные слабости и покаяться. Человек прикрывается стандартными отговорками: строгими замечаниями бабушек у свечей, историями из интернета о богатых священниках, слишком длинными богослужениями или запахом ладана. Перекладывание вины на других – это незрелая позиция, за которой обычно стоит стремление сохранить свои грехи и привычки, ведь для настоящего Бога в таком формате места в душе просто не остается.

Обязательно ли ходить в церковь / Фото Magnific

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