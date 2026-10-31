Действительно ли верующим можно вязать в воскресенье: священник дал точный ответ

Многие украинцы до сих пор верят, что религия категорически запрещает заниматься рукоделием в выходной день. Католический священник Николай Мишовский ответил на этот распространенный вопрос и объяснил, как Церковь сегодня относится к вязанию, вышиванию и другим творческим увлечениям в воскресенье.

Об этом он рассказал подробнее на YouTube-канале CREDO.

Грех ли вязать в воскресенье

Священник Римско-Католической Церкви отметил, что в доиндустриальную эпоху люди самостоятельно изготавливали себе одежду. Тогда рукоделие требовало значительных усилий, и общество воспринимало его как тяжелый труд, а работать в воскресенье Церковь действительно запрещала.

Сейчас реалии кардинально изменились. Современные фабрики и машины массово производят вещи, поэтому ручное изготовление одежды или картин превратилось в способ расслабиться. По словам Николая Мишовского, если человек занимается творчеством для души, а не ради заработка или оплаты счетов, в таком занятии нет ничего плохого.

В качестве примера священник упомянул другой древний запрет – мыть голову в воскресенье. Когда-то такой процесс требовал много физического труда, ведь хозяева носили воду и рубили дрова для нагрева. Теперь достаточно просто открыть кран, поэтому гигиенические процедуры никоим образом не нарушают святость Господнего дня.

В заключение отец РКЦ сказал, что важно правильно распределять время в свой выходной день. Верующим стоит найти возможность для молитвы, посещения богослужения, общения с семьей и любимого отдыха.

Священник РКЦ о рукоделии в воскресенье: смотрите видео онлайн

На днях мы рассказывали, грех ли пропускать воскресную службу в церкви.