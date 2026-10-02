Выбрасывать или нет: священник ПЦУ объяснил, что нужно делать с испорченным хлебом

Когда на буханке хлеба появляется зеленая плесень, у многих опускаются руки: ведь есть его уже опасно, а выбросить в мусорное ведро не позволяет совесть. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк рассказал, как верующим следует поступать с остатками выпечки и почему выбрасывать продукты на свалку – это неуважение к памяти предков.

Об этом он подробнее рассказал в своем фейсбуке.

Можно ли выбрасывать испорченный хлеб

Для украинцев хлеб издавна имеет особое значение. Трагический опыт Голодомора и годы страшного бедствия навсегда запечатлели в генетической памяти народа глубокое уважение к каждой крошке. Именно поэтому даже мысль о том, чтобы выбросить заплесневелую буханку в мусорное ведро, вызывает у многих настоящую душевную боль.

Священник Алексей Филюк подчеркнул, что украинцы всегда отличались благочестием и уважительным отношением к плодам человеческого труда. По словам священника ПЦУ, выбрасывать еду в мусор недопустимо ни с христианской, ни с чисто человеческой точки зрения. Даже испорченный продукт не должен гнить на свалке.

Филюк советует размочить остатки хлеба в воде и отдать птицам или покормить ими рыбу в ближайшем водоеме. Так человек проявляет милосердие к беззащитным существам и в то же время бережет совесть от расточительства.

Бережное отношение к хлебу священник называет проявлением духовной зрелости. Когда мы делимся крошками с птицами вместо того, чтобы выбрасывать их на свалку, мы сохраняем благодарность за ежедневное изобилие и чтим память тех, кто знал истинную цену голода.

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