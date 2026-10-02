Про це детальніше він розповів у своєму фейсбуці.

Чи можна викидати зіпсований хліб

Для українців хліб споконвіку має особливе значення. Трагічний досвід Голодомору та роки страшного лиха назавжди закарбували в генетичній пам'яті народу глибоку повагу до кожної крихти. Саме тому навіть думка про те, щоб відправити зацвілу паляницю у відро для непотребу, викликає у багатьох справжній душевний біль.

Священник Олексій Філюк наголосив, що українці завжди вирізнялися богобоязливістю та шанобливим ставленням до плодів людської праці. За словами отця ПЦУ, позбуватися їжі через смітник неприпустимо ані з християнського, ані з суто людського погляду. Навіть зіпсований виріб не мусить гнити на звалищі.

Філюк радить розмочити залишки хліба у воді та віддати птахам або погодувати ними рибу у найближчій водоймі. У такий спосіб людина проявляє милосердя до беззахисних істот і водночас береже совість від марнотратства.

Дбайливе ставлення до хліба священник називає проявом духовної зрілості. Коли ми ділимося крихтами з птахами замість того, щоб викидати їх на смітник, то зберігаємо вдячність за щоденний достаток і шануємо пам'ять тих, хто знав справжню ціну голоду.

Днями ми розповідали, чи можна християнам їсти мʼясо голубів.