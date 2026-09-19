4 необычных имени для мальчиков, о которых все давно забыли
Родители, ожидающие рождения малыша, уже активно готовятся к его появлению. В частности, они заранее задумываются об имени для ребенка, чтобы не выбирать его в последний момент.
24 Канал подготовил подборку необычных мужских имен, которыми можно назвать мальчика в 2026 году. Этот материал наверняка пригодится украинцам, ожидающим появления сына.
Свитозар
Это имя имеет славянские корни и образовано от слов "свет" и "заря". Именно поэтому оно трактуется как "озаренный светом" или "тот, кто дарит свет". В древности такое имя могло отгонять тьму и защищать человека от злых сил. Обладатели имени Свитозар отличаются оптимизмом, открытостью, любовью к гармонии и красоте, а также способностью вдохновлять других.
Кай
Имя Кай имеет несколько версий происхождения: первая – из древнегреческого языка и трактуется как "рожденный землей", вторая – из латинского языка, где означает "радостный" или "счастливый", третья – из арабского языка и переводится как "крепкий". Обладатели этого имени любят помогать другим людям. Такие мужчины – очень усердные и трудолюбивые, поэтому легко добиваются успеха в профессиональной деятельности.
Пересвет
Это древнее славянское имя, что означает "тот, кто несет свет". Оно ассоциируется с отвагой и духовной силой. Люди с этим именем обычно обладают сильным характером и стремятся отстаивать справедливость.
Исай
Это имя имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "Божья помощь". Такие мужчины отличаются мудростью и настойчивостью. Обладатели этого имени способны вести за собой людей и работать в команде. В то же время они никогда не откажут в помощи своим близким.
На днях мы рассказывали о самых распространенных мужских именах в Украине.