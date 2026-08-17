Заставят улыбнуться: 10 колоритных фамилий, которые достались нам от казаков и остроумных предков

Украинские фамилии хранят в себе сотни лет живой истории, тонкой народной самоиронии и удивительной наблюдательности наших предков. Среди миллионов привычных родовых имен встречаются настолько колоритные и причудливые варианты, что они до сих пор заставляют улыбнуться и вызывают искреннее удивление.

Подробнее о них – рассказывает 24 Канал.

Подборка самых странных украинских фамилий, которые до сих пор можно услышать

Львиную долю самых забавных фамилий подарила нам Запорожская Сечь, где новобранцам давали меткие прозвища. Именно так возникли уникальные родовые имена, в которых сочетались глаголы с существительным в форме повелительного наклонения: Убийвовк, Непийпиво, Тягнирядно, Перебийнис или Нагнибида. В этих прозвищах отражались как военные подвиги, так и эксцентричный характер или забавные жизненные приключения воинов.

Отдельную группу составляют фамилии, образованные от названий еды и домашней утвари. Благодаря острому языку соседей целые семьи получали прозвища Борщ, Сало, Вареник, Галушка, Кисель, Каструба, Кочерга или даже Помийница. В основном такие прозвища возникали из-за чрезмерной любви к сытному угощению или же рассказывали о повседневном ремесле, которым семья зарабатывала на жизнь.

Не менее поражают и откровенно насмешливые прозвища, высмеивавшие внешность, рост или ворчливый характер первого носителя. Благодаря сельским шутникам появились родовые имена Безпалько, Кривоножка, Худолий, Голопупенко, Слинько, Дурноляп или Заплюйсвичка. Несмотря на свою сатирическую природу, они прошли через века, сохранились в реестрах и стали неповторимым украшением украинского языка.

Происхождение редких украинских фамилий / Фото Magnific

Кстати, наши предки давали прозвища не только ради смеха или обозначения профессии – порой в них вкладывали мощный магический смысл. Ранее мы рассказывали о загадочных украинских фамилиях-оберегах, которыми наделяли людей, чтобы защитить род от нечистой силы, болезней и сглаза. Перейдите по ссылке, чтобы узнать, имеет ли ваша родовая фамилия такую скрытую защиту.