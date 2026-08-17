Про них детальніше – розповідає 24 Канал.

Добірка найдивніших українських прізвищ, які досі можна почути

Левову частку найкумедніших прізвищ подарувала нам Запорозька Січ, де новобранцям давали влучні прізвиська. Саме так виникли унікальні родові імена, в яких поєдналися дієслова з іменником у формі наказового способу: Убийвовк, Непийпиво, Тягнирядно, Перебийніс чи Нагнибіда. У цих прізвиськах карбували як військові подвиги, так і дивакувату вдачу чи смішні життєві пригоди воїнів.

Окрему групу становлять прізвища, утворені від їжі та хатнього начиння. Завдяки гострому язику сусідів цілі роди отримували прізвища Борщ, Сало, Вареник, Галушка, Кисіль, Каструба, Кочерга або навіть Помийниця. Здебільшого такі прізвиська виникали через надмірну любов до ситного частування або ж розповідали про щоденне ремесло, яким родина заробляла на життя.

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Не менше вражають і відверто глузливі прізвища, що висміювали зовнішність, зріст чи сварливу вдачу першого носія. Завдяки сільським жартівникам з'явилися родові імена Безпалько, Кривоніжка, Худолій, Голопупенко, Слинько, Дурноляп або Заплюйсвічка. Попри свою сатиричну природу, вони пройшли крізь століття, збереглися в реєстрах і стали неповторною окрасою української мови.

Походження рідкісних українських прізвищ / Фото Magnific

До речі, наші пращури давали прізвиська не лише заради сміху чи позначення професії – часом у них вкладали потужний магічний зміст. Раніше ми розповідали про загадкові українські прізвища-обереги, якими наділяли людей, аби захистити рід від нечистої сили, хвороб і лихого ока. Переходьте за посиланням, щоб дізнатися, чи має ваше родове ім'я такий прихований захист.