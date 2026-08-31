В давности украинцы специально называли детей плохими словами: этому странному суеверию есть объяснение

В давние времена услышать в адрес новорожденного ребенка комплимент или восторг считалось настоящей угрозой для его здоровья и жизни. Зато фразы вроде "тьфу-тьфу, какой страшненький" или "ничего хорошего из него не выйдет" воспринимались как лучшее проявление заботы и любви.

Такое поведение было не проявлением жестокости, а древним словесным оберегом, с помощью которого украинцы пытались защитить самых маленьких от сглаза и нечистой силы. В основе этого обычая лежит вера в вербальную магию и так называемое словесное колдовство.

Наши предки верили, что у новорожденного ребенка еще нет собственного энергетического или молитвенного щита, поэтому он остается очень уязвимым перед сглазом и нечистой силой. Считалось, что если младенца искренне хвалить, называть красивым или здоровым, темные силы сразу обратят на него внимание и захотят взять его или наслать болезнь.



Новорожденного ребенка в древности не хвалили / Magnific

Чтобы ввести нечисть в заблуждение, родители и родственники прибегали к обратному приему: делали вид, будто малыш совсем непривлекателен, болезнен или не представляет никакой ценности. Плевок через плечо и слова "отвратительный", "некрасивый" или даже "урод" должны были обесценить ребенка в глазах злых духов и заставить их пройти мимо. Для усиления этой защиты малышам иногда даже давали так называемые "отпугивающие защитные имена-прозвища" – Страшко, Некрас или Поганко.

Также строго запрещалось хвалить младенцев посторонним людям. Если же кто-то проявлял восхищение без символического плевка или ругательства, это вызывало тревогу у матери, ведь такое "искреннее" удивление считалось самым коротким путем к сглазу.

Притворный негатив и плохие слова были лишь частью целой системы древней обрядовой защиты. Вы также можете узнать больше о том, как в древности защищали малышей, чтобы познакомиться с другими сакральными обрядами и ритуалами украинцев.