"Святая Покровочка, накрой мою головку": как украинские девушки гадали на суженого

Покров в украинской традиции был не только большим церковным праздником, но и особым днем для незамужних девушек. Они просили Богородицу о браке, молились о хорошем муже, а в некоторых местностях даже пытались увидеть будущего суженого во сне.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы издавна ассоциировался с браком, ведь именно с этого праздника в традиционном календаре начинался осенний свадебный период. Поэтому незамужние девушки обращались к Богородице с просьбой послать им хорошую пару.

Украинские этнографы приводят записи об украинских традициях, согласно которым девушки утром шли в церковь и просили Богородицу о суженом. В одном из вариантов они обращались так: "Святая Покрова, покрой мне голову. Какой-нибудь пусть будет, лишь бы хлеб добыл". Или еще было выражение: "Покровочка, накрой мою головку, хоть тряпкой, лишь бы не остаться девкой".

Суженый должен был явиться во сне

В день Покрова девушки пытались увидеть будущего жениха во сне. Для этого вечером они ели что-нибудь соленое, а затем обращались к Покрову с просьбой прислать суженого с водой, чтобы он напоил их.

Существовали также другие варианты такого гадания. Под подушку, например, клали расческу и просили суженого прийти во сне и расчесать волосы. Утром девушки должны были вспомнить, каким был суженый. Если он не приснился, то считалось, что в этом году девушка не выйдет замуж.



Как девушки гадали в давние времена на суженого / Magnific

Обряд с дверью

В некоторых украинских местностях на Покров девичьи надежды на замужество буквально "открывали" – вместе с дверью собственного дома. Утром мать с дочерью распахивали двери дома и ворота, говоря, что делают это "чтобы сваты заходили".

На Полтавщине и в других местностях центральной Украины с этим был связан еще один обычай: мать с дочерью доставали из кладовой подготовленные для будущей свадьбы рушники и перебирали их, приговаривая: "На рушнике встать, рушником сватов связать".

Гадание "Что попадет в руки"

Были и более загадочные способы узнать, каким может быть будущий муж. В одном из описаний покровских гаданий девушка готовила пшеничную кашу, а вечером отходила на определенное расстояние от ворот и высыпала немного каши на землю.

После этого она пыталась наугад взять что-нибудь с земли. То, что первым попадало в руки, должно было символически подсказать, кем будет ее будущий муж: земля означала земледельца, щепка или палочка – плотника, а бумажка – человека, связанного с грамотой, то есть книжника.

На Покров также внимательно следили за погодой, чтобы по определенным приметам узнать, какой будет зима.