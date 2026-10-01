В древности наши предки ходили в церковь, чтобы помолиться Божьей Матери в этот праздник. О днях ангела и других праздниках 1 октября – рассказывает 24 Канал.

Покров Пресвятой Богородицы

Согласно церковному преданию, история праздника Покрова связана с осадой Константинополя в X веке. Когда вражеское войско окружило город, жители собрались во Влахернском храме для совместной молитвы о спасении. Во время богослужения святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний увидели Богородицу в окружении ангелов и святых. Она сняла с головы покров (омофор) и распростерла его над верующими в знак небесной защиты. Вскоре после этого захватчики сняли осаду и отступили от стен византийской столицы.

Кто отмечает День ангела 1 октября

По новоюлианскому календарю 1 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Георгий, Григорий, Иван, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Роман и Вера.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 1 октября Украина чествует своих воинов в День защитников и защитниц. Эту памятную дату учредили еще осенью 2014 года, когда российские войска оккупировали Крым и начали боевые действия на востоке страны. Этот праздник был учрежден, чтобы отказаться от советского милитарного наследия и поблагодарить тех, кто держит фронт. День защитников и защитниц Украины объединяет военнослужащих, боевых медиков, волонтеров и всех, кто стоит на страже суверенитета и ежедневно отражает вражеские атаки.

В то же время эта дата неразрывно связана с Днем украинского казачества и праздником Покрова Пресвятой Богородицы, которую запорожцы издавна считали своей покровительницей. Ранее эти события традиционно приходились на 14 октября, однако после перехода на новюлианский календарь праздники сместились на начало месяца. Современные бойцы Сил обороны продолжают многовековое дело казаков, отстаивая право украинцев самостоятельно определять свою судьбу на своей земле.