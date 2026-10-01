У давнину наші предки ходили до церкви, щоб помолитися Божій Матері в це свято. Про Дні ангела й інші свята 1 жовтня – розповідає 24 Канал.

Покрова Пресвятої Богородиці

За церковним переказом, історія свята Покрови пов'язана з облогою Константинополя у X столітті. Коли вороже військо оточило місто, жителі зібралися у Влахернському храмі на спільну молитву про порятунок. Під час богослужіння святий Андрій Юродивий та його учень Єпіфаній побачили Богородицю в оточенні ангелів і святих. Вона зняла зі своєї голови покров (омофор) і розпростерла його над вірянами на знак небесного захисту. Невдовзі після цього загарбники зняли облогу й відступили від стін візантійської столиці.

Хто святкує День ангела 1 жовтня

За новоюліанським календарем, 1 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Георгій, Григорій, Іван, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Роман та Віра.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 1 жовтня Україна вшановує своїх воїнів у День захисників і захисниць. Пам'ятну дату започаткували ще восени 2014 року, коли російські війська окупували Криму та почали бойові дії на сході країни. Це свято встановили, щоб відмовитися від радянського мілітарного спадку й подякувати тим, хто тримає фронт. День захисників і захисниць України об'єднує військовослужбовців, бойових медиків, волонтерів і всіх, хто стоїть на варті суверенітету та щодня відбиває ворожі атаки.

Водночас ця дата нерозривно пов'язана з Днем українського козацтва та святом Покрови Пресвятої Богородиці, яку запорожці здавна вважали своєю заступницею. Раніше ці події традиційно припадали на 14 жовтня, однак після переходу на новоюліанський календар свята змістилися на початок місяця. Сучасні бійці Сил оборони продовжують багатовікову справу козаків, виборюючи право українців самостійно визначати власну долю на своїй землі.